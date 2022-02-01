不只華人賞花燈 日本長崎有燈會還可求姻緣

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣每年元宵節最大盛事就是台灣燈會，但除了台灣之外，很多人不知道日本長崎也從1987年開始舉行燈會，除了各種花燈，還可以求良緣，值得台灣民眾探訪比較。

長崎縣觀光聯盟指出，農曆春節過後的最大盛事就是元宵燈會，除了台灣及中國有燈會之外，日本長崎也有燈會。

日本長崎燈會舉辦時間也在農曆春節，長崎燈會起源於新地中華街，首次舉行在1987年，並因受到遊客歡迎，於1994年起開始擴大規模舉行，成為全國性知名的冬日祭典活動，更曾吸引超過百萬觀光客前往參加。

長崎燈會中，最大的亮點就是裝飾在新地中華街、湊公園、眼鏡橋等地，多達約1萬5000個色彩鮮豔的燈籠以及各種造型花燈，將長崎的夜晚點綴五彩繽紛。

燈會期間中，各種活動也精采展開，包括舞龍表演、皇帝遊行、媽祖出巡等，同時在各個會場也有多種主題花燈展示，整個長崎市中心張燈結綵好不熱鬧。

造訪長崎燈會，推薦必看2處燈籠裝飾，首先是代表性景點眼鏡橋所在的中島川上，掛著一串串黃澄澄有如滿月的燈籠，河川中則漂浮著蓮花、天鵝等的花燈裝飾。

另外則是新地中華街旁的銅座川，這裡掛滿了粉紅色燈籠，倒映在水面更顯夢幻，而單身男、女來此，也可前往濱町商店街，這裡擺設了月下老人的花燈，可購買到長崎燈會特製的紅線御守。（編輯：陳政偉）1110201