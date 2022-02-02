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塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗2/300

阿富汗公立大學重啟 開放男女學生重返校園

2022/2/2 18:56
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（中央社阿富汗查拉拉巴2日綜合外電報導）自去年8月塔利班接管阿富汗後，該國公立大學一直全面關閉，今天首度重啟。當局規定，女學生也可以重返校園，但男女學生必須分班或分時段上課。

塔利班政府日前預告氣候較溫暖省分的公立大學將於2月2日重新開放，較冷地區的學府則於2月26日復課，惟當局並未具體說明女學生是否能重返校園。此後教育官員告訴路透社，女性也可以在男女分開的情況下重新開始上課。

一名不願透露姓名的教育官員表示，公立大學可選擇不同做法，以隔開男女學生，包括男女分班或於不同時段上課。

聯合國駐阿富汗代表團昨晚也透過推文證實，「針對公立大學將於2月2日向男女學生重新開放的消息，聯合國表示歡迎。每個年輕人都應享有平等受教權，這一點至關重要。」

1996年至2001年塔利班首度掌控阿富汗期間，女性遭禁止上學。該組織宣稱，自他們去年8月15日二度接管阿富汗以來，情況已發生變化，但迄今許多省分的高中適齡女孩仍未獲准重返學校；部分私立大學雖已重新開放，許多女學生仍無法回校上課。

先前隨著塔利班尋求更多外國援助，並盼望解凍海外資產，國際社會也將女性受教權納入關鍵要求條件。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110202

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