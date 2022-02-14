人蛇趁火打劫 阿富汗人為逃離塔利班成待宰肥羊

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）「塔利班」（Taliban）掌權後，薩伊（Shafiqa Sae）深知，身為女檢察官的她必須逃命，但她不知道的是，這麼做，得付出多大金錢代價。

人蛇集團抓準阿富汗民眾拚了命想逃離家園的心理，在需求增加及邊境管制趨嚴之際趁機漲價。

塔利班去年8月15日上台後，早已逃到巴基斯坦的阿富汗人也成了待宰肥羊，巴國安全部隊向他們收賄，有些房東甚至把房租調漲2至3倍。

薩伊在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德告訴路透社記者：「每個人都在趁火打劫，從我們身上撈錢。」

塔利班迅雷不及掩耳地奪下阿富汗後，許多民眾為躲避迫害出逃，但巴基斯坦、伊朗等鄰國關閉邊境，加上取得護照或簽證等都有難度，許多人因此找上人蛇集團。

為了逃出生天，許多人冒險跋涉，有人在邊境挖地道，有人則變造身分證明文件。

26歲的薩伊去年8月25日在外國捐助者幫忙支付5000美元給人蛇集團後，與母親和7個兄弟姊妹逃離喀布爾。

她家是什葉派哈扎拉族（Hazara），是塔利班1996至2001年上次執政時開刀的對象，現在塔利班再次掌權，薩伊不禁擔心起自家人安危，因為不僅身為哈札拉族，擔任檢察官的她曾把不少塔利班人送入大牢，還曾參與抗議塔利班的示威活動，捍衛女權更是不遺餘力。

進入巴基斯坦邊境後，索賄情況變本加厲，一行人付了300美元才得以通過14個檢查哨。

到了伊斯蘭馬巴德，薩伊說，她們的房租是一般人的3倍，還得另付700美元請房東打點警察，因為法律禁止出租房子給無簽證的阿富汗人。

根據總部設在日內瓦的「綜合移民中心」（Mixed Migration Centre）資料，人蛇集團現在向阿富汗民眾收取每人140至193美元費用，帶他們從邊境小鎮史賓波達克（Spin Boldak）進入巴基斯坦，而1年前，這費用僅須90美元。

一名想去伊斯蘭馬巴德與兩個小孩團聚的女子說，人蛇集團開出的報價是1000美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110214