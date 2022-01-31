塔利班箝制人權 UN：逾百位前阿富汗官員遭殺害

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（中央社紐約聯合國總部30日綜合外電報導）今天公布的聯合國報告指出，「塔利班」（Taliban）與其盟友涉嫌殺害100多名前阿富汗政府成員、安全人員以及協助國際部隊的人。

法新社看到的預發報告描述阿富汗新執政者嚴重箝制人權，除了政治屠殺，女權與抗議權也受到限制。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的報告指出：「儘管（塔利班）宣布大舉特赦前政府成員、安全部隊與協助國際部隊的人，聯合國阿富汗援助團（UNAMA）持續收到這些人員遭屠殺、被失蹤等可信指控。」

塔利班去年8月15日奪占喀布爾（Kabul）後，聯合國在阿富汗的任務團收到100多件他們認為可信的這類殺害通報。

超過2/3的殺害事件是「由實際權力當局或他們的附隨組織犯下的法外殺戮」。

報告還說，「人權捍衛者與媒體工作者持續遭到攻擊、恫嚇、騷擾、非法逮捕、虐待和殺戮」。

這份報告也列舉政府對和平示威的鎮壓，以及女性與女孩缺少工作與受教育的管道。

阿富汗深陷人道災難，塔利班接管後情況更形惡化，西方國家因此凍結國際援助，也不讓塔利班取得阿富汗在海外的數以十億計美元資產。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110131