受限防疫返國無門 紐西蘭女記者求助塔利班

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（中央社威靈頓30日綜合外電報導）一名身懷六甲的紐西蘭女記者因國內的防疫隔離制度趕不及回國，只好回阿富汗且還得找她曾批評過的塔利班幫忙，獲得對方正面回覆，讓她覺得諷刺。

澳洲廣播公司（ABC）報導，女記者貝莉絲（Charlotte Bellis）投書紐西蘭媒體，表示過去質疑塔利班對待女性苛刻，如今卻得對自己國家提出相同質疑。

她在紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）的投書裡寫道：「當由塔利班來為一個未婚懷孕的女性提供安全避風港時，這讓人整個為之錯亂。」

紐西蘭的COVID-19防疫部部長希金斯（Chris Hipkins）告訴紐西蘭先驅報，防疫部已要求所屬官員檢討，處理貝莉絲的返國隔離事宜有無失當，「本案乍看似確有待進一步說明」。

紐西蘭要求返國公民也需先在軍方管理的防疫旅館隔離10天，導致數以千計要回國的人擠破頭爭取名額，返國大塞車。屢傳公民返國不得其門而入讓紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）和她的政府備感尷尬，但貝莉絲的情況更加引人側目。

貝莉絲去年為半島電視台（Al Jazeera）採訪美軍撤離阿富汗，她質疑塔利班領導人對待女性的報導引發國際關注。

她在投書裡指出，去年9月返回半島電視台總社所在的卡達後，發現自己懷了伴侶的小孩。她的伴侶是一名比利時籍的自由攝影師，負責為紐約時報供稿。

懷著女寶寶的貝莉絲預產期是今年5月，但當時她卻被卡達的醫師告知不能把小孩生下，因未婚懷孕在當地屬非法，讓她意識到必須離開卡達。貝莉絲不斷透過猶如樂透系統般的返國隔離預約系統登記，卻始終不成。

貝莉絲說去年11月只好請辭半島電視台的工作，與伴侶回到比利時，但因她不是比利時居民而無法久留，唯一能去的地方只剩先前採訪過的阿富汗。她與塔利班高層聯繫後，對方說回阿富汗完全沒問題。

貝莉絲說：「對方告訴我，妳來阿富汗後大可跟人說妳已婚，若遭刁難就直接打電話給他們。」她還說向紐西蘭駐阿富汗的單位發送59份文書，卻被駐館拒絕緊急回國申請。（譯者：陳亦偉）1110130