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塔利班攻占阿富汗
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塔利班攻占阿富汗1/300

塔利班奧斯陸會談落幕 阿富汗女性有望重返校園

2022/1/27 09:06（1/27 09:38 更新）
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挪威政府邀請塔利班至奧斯陸對談，會談25日落幕。（圖取自挪威外交部flickr網頁flickr.comt）
挪威政府邀請塔利班至奧斯陸對談，會談25日落幕。（圖取自挪威外交部flickr網頁flickr.comt）
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電）基於人道理由，挪威政府邀請塔利班至奧斯陸對談，會談昨日落幕，會中西方國家提出堅定要求作為援助條件，塔利班最快可能在今年初春允許阿富汗女性接受各級教育。

挪威邀請塔利班代表到奧斯陸與阿富汗公民團體代表、國際代表與挪威當局會談，為期3天的會議在25日結束，塔利班代表團在當天晚間已搭專機離開挪威。

挪威外交部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt）在會談後的記者會中，對不畏懼出席會談的阿富汗女性、公民團體代表與人權工作者表達感謝。

她說，這是塔利班掌權後，公民代表第一次有機會面對面的與塔利班對話，公民代表提出了許多對阿富汗女性面臨的現狀與國家未來的想法，這次會談是雙方溝通的開端，希望未來能繼續對話。

塔利班與公民團體在會談後，發表共同聲明，重申阿富汗是所有阿富汗人的家鄉，並聲明所有的阿富汗人應該同心協力，改善阿富汗的政治、經濟與安全狀況。

與會雙方認為，唯有相互理解與協力合作才能解決阿富汗的問題，為此，與會者同意，類似的會談符合阿富汗國家利益。

挪威方面由外交部政務次官圖恩（Henrik Thune）代表出席會談，人權議題是雙方討論的重點。

胡特費爾德表示，挪威與其他西方國家在會談中很明確的表示，國際援助的條件是塔利班必須履行國際人權義務，並保護、推動阿富汗人的人權，包括女性的受教權、工作權以及社會參與權。會中挪威方面也提出塔利班必須保障阿富汗境內少數民族、基督徒與有其他信仰之士的人權。

挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council, NRC）秘書長艾基蘭（Jan Egeland）在會後受訪時表示，塔利班許諾開放阿富汗全國的女性接受各級教育，他預計最快3月阿富汗女性就能重回校園。他樂觀表示，塔利班有責任去改善西方國家提出的問題，他對會談結果表示滿意。

艾基蘭也強烈批評國際組織因塔利班上台而阻擋資金進入阿富汗，阿富汗對外金融系統癱瘓，他表示長期仰賴國際資金的阿富汗各階層的公務員因此拿不到薪水，這讓阿富汗人民生計陷入危機。

塔利班發言人艾薩姆（Shafi Azam）接受挪威世道報（VG）訪問表示，塔利班新政府已經準備好提出符合國際社會規範的政策。然而，在某些議題，每個國家有各自獨特的宗教與文化規範，除此之外，塔利班都樂意配合。

他認為，外界對於塔利班執政的擔憂來自於不理解，他呼籲各國到阿富汗設館、監視塔利班政權的作為，艾薩姆更表示，許多海外的阿富汗人權工作者為了取得政治庇護而汙衊塔利班。

挪威外交部長胡特費爾德（Anniken Huitfeldt）對此次會談持正面態度，然而，她也強調，這次會議也許不會馬上給阿富汗帶來改變，但創造了國際社會影響阿富汗未來發展的機會。（編輯：高照芬）1110127

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