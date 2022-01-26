塔利班掌權威脅LGBT生存 躲藏度日難工作溫飽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾26日綜合外電報導）研究人員今天表示，「塔利班」掌權5個月以來，阿富汗同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT+）等族群面臨的威脅與暴力日增，隨著經濟惡化，許多人被迫躲藏度日，無法求得溫飽。

人權組織訪問的60名阿富汗LGBT+人士表示，LGBT+族群被塔利班（Taliban）成員與其支持者鎖定，因此不只工作，連出門都有風險。

「人權觀察」（Human Rights Watch）與LGBT+非營利組織「國際立即行動」（OutRight Action International）的報告指出，兩名男同志透露曾遭塔利班戰士強暴，其他許多人說曾被威脅或攻擊。

隨著阿富汗經濟深陷危機，數百萬人今冬有挨餓之虞，許多受訪者表示，他們因不能外出工作而更值得憂心。

跨性別女性尼罕（Nihan）表示：「很多酷兒丟了飯碗。」塔利班去年8月掌權後，尼罕就離開了影印店的工作。

阿富汗跨性別女性職業不外乎性工作、在派對跳舞與娛人等，但在塔利班治下，這類活動大幅減少也更加危險得多。

根據2017年刑法，同性性關係屬非法，LGBT+人士表示，在超級保守的阿富汗，即使是塔利班接掌政權前，公開身分就已經很危險了。

1996至2001年塔利班首次執政期間，曾有報導指出，被控同性性行為的同志遭判死刑。

這次執政，塔利班試圖對若干議題展現較溫和面貌，但一位發言人去年10月告訴路透社，在其嚴苛詮釋伊斯蘭教律法（Sharia law）之下，LGBT+權利不會獲得尊重。（譯者：鄭詩韻/核稿：張佑之）1110126