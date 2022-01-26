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塔利班攻占阿富汗
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塔利班首訪歐洲 挪威：不代表承認政權合法化

2022/1/26 15:27
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（中央社奧斯陸25日綜合外電報導）阿富汗塔利班掌權5個月來，官方代表團首度赴歐洲訪問，於挪威奧斯陸和英法等國官員會談，挪威堅稱這不代表承認塔利班政權，西方將這次見面定調為與人道援助相關。

目前尚未有任何國家承認基本教義派的塔利班政權，國際社會在出手援助前，都等著看塔利班想要如何統治阿富汗。

塔利班（Taliban）自去年8月重掌阿富汗政權，這是官員首度赴歐洲進行里程碑訪問，行程最後一天，這批基本教義派官員與幾位西方外交官舉行閉門會談。

會議在挪威奧斯陸附近一家飯店舉行。塔利班代表團由外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）率領，會見了法國外交部高層官員洛爾拉里（Bertrand Lotholary）、英國特使凱西（Nigel Casey）及挪威外交部人員。

法新社報導，塔利班目前正尋求國際承認與財政援助。

塔利班上台後，國際援助戛然而止，阿富汗人權狀況迅速惡化，更加深民眾的困境，數以百萬計民眾在歷經幾次嚴重乾旱後，早就遭受飢荒之苦。

西方外交官透露在會談中，他們向塔利班提到希望對方能做到的事項。

歐盟阿富汗問題特使尼克拉森（Tomas Niklasson）在推特（Twitter）寫道，他已強調當新學年度在3月開學時，阿富汗全國各地男孩女孩都應獲准進入中小學就讀。

稍早，塔利班外交部發言人在推特寫道，歐盟承諾「持續向阿富汗提供人道援助」。

塔利班對本週會談表示歡迎，認為是邁向國際承認的一步。

但挪威堅持這次會談並不代表承認塔利班或予以合法化。而挪威決定邀請塔利班，並花了大筆費用包機讓他們造訪，已遭受專家、僑民和阿富汗運動人士的嚴厲批評。

挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）說，他知道與塔利班在奧斯陸舉行會談，讓許多人感到困惑，但他說，這是避免「人道災難」的第一步。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110126

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