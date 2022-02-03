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高壓電線遭雷擊掉落市場 剛果26人死亡

2022/2/3 18:03
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（中央社金夏沙2日綜合外電報導）非洲剛果民主共和國當局表示，首都金夏沙郊區一條高壓電線今天遭到雷擊，因而斷裂並掉落民宅與市場，造成26人死亡。

剛果政府發言人穆雅亞（Patrick Muyaya）推文表示，罹難者包括24名女性和兩名男性，另有兩人受重傷。

金夏沙的電線經常掉落，當地擁有1300多萬人口，基礎設施陳舊，不在官方規劃內的街區蔓延到並非住宅開發的區域。

剛果建築師公會發表聲明說，這起事故本可避免，卻因不遵守高壓電線下方的都市計畫規定而發生。

國營電力公司發表聲明說，雷擊出現在今天上午的一場強烈暴風雨中，電力公司向罹難者家屬表達哀悼之意。

剛果總理盧孔德（Sama Lukonde Kyenge）推文表示：「Matadi-Kibala市場今天早上發生一起可怕的事故，由於惡劣天氣導致電線相位導體斷裂，造成男女民眾觸電身亡。」

網路上分享的市場影音顯示，人們圍著幾具倒在水坑的屍體痛哭，新鮮農產品散落在他們周圍。路透社無法確認這些影音的真偽。

穆雅亞說，他和總理已視察事故現場，政府將召開危機會議因應。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110203

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