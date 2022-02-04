伊斯蘭國首腦遭擊殺 蟄伏聖戰士意志仍堅定

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（中央社台北4日電）美國懸賞1000萬美元的舉世頭號要犯之一、伊斯蘭國首腦哈希米命喪突擊。他曾在伊拉克服役、變成美國告密者、成為伊斯蘭國第2任哈里發。美軍這場獵殺提醒著，蟄伏聖戰士意志仍然堅定。

美軍當地時間2日深夜到3日凌晨在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）阿提瑪（Atmeh）展開突擊行動，哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）引爆炸彈，炸死自己和包括婦女與孩童在內的家人。當地距土耳其邊界約兩公里。

伊斯蘭國（IS）幾乎不對外透露領導人的情況，前任首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）當家9年只在IS媒體出現過3次。但是哈希米領導兩年多期間，仍浮現了一些有關他的細節。

伊拉克東部迪雅拉省（Diyala）一處軍事基地1月遭IS戰士攻擊，11名士兵殉職。

從在已故伊拉克遜尼派暴君海珊（Saddam Hussein）時期服役、變成「告密者」，到出任深陷困境階段的IS最高領導人，獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）將諱莫如深的哈希米已知資訊整理如下。

●出身伊拉克北部塔阿法鎮

出生時被取名為馬維拉（Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla）的哈希米也有阿布杜拉．卡達希（Abdullah Qardash）或哈吉．阿布杜拉．阿法瑞（Hajji Abdullah al-Afari）等別名。他1976年生於伊拉克北部塔阿法鎮（Tal Afar），當地居民以土庫曼人為主。

據英國廣播公司阿拉伯語頻道（BBC Arabic）去年刊播調查內容指出，哈希米擔任清真寺宣禮員的父親有兩位妻子。

哈希米在摩蘇爾大學（University of Mosul）修習伊斯蘭教研究課程後，在海珊治下的巴格達外圍地區當了18個月軍官。

約莫於2003年美國入侵伊拉克之際，他開始變成好戰分子展開行動，後來搬到摩蘇爾，取得伊斯蘭研究碩士學位，開始在蓋達組織（Al-Qaeda）中崛起，成為組織裡的宗教法官。

美軍於2008年突襲哈希米摩蘇爾住家，將他關押伊拉克南部烏姆卡瑟（Umm Qasr）的美軍監獄布卡營（Camp Bucca）。巴格達迪當時也被囚禁在那裡。

布卡營儼然成為培訓和灌輸極端思想的搖籃，「聖戰大學」之名不脛而走。哈希米在裡頭遭到反覆審訊數個月，2009年獲釋。

●巴格達迪副手

哈希米獲釋後加入巴格達迪經營的蓋達在伊拉克的附隨組織伊拉克伊斯蘭國（Islamic State in Iraq），出任伊北尼尼維省（Nineveh）的宗教領袖。

猶如巴格達迪，據報他也被組織選上，暗中培養領導能力，並且刻意讓他遠離戰鬥。

巴格達迪遭到擊殺前，他也參與營運IS哈里發國，除了負責訓練法官和宗教領導人，並身居多個類似部長的職位。IS於2014年拿下伊拉克西北部城鎮辛賈爾（Sinjar）時，據報他曾強烈支持挾亞茲迪（Yazidi）婦女為奴。

BBC報導，哈希米在IS領導人陸續被美國為首的聯軍殲滅，IS開始節節敗退的時候在組織內青雲直上，成為巴格達迪副手，並於IS重整之際負責籌措財源。

2019年3月IS失守敘利亞境內最後據點巴古斯鎮（Baghouz）。5個月後，遭到美軍獵殺的巴格達迪在土敘交界附近小村莊巴里沙（Barisha）隧道中被軍犬逼到絕處而引爆炸彈背心，把自己和3名子女一起炸死。

巴格達迪遭到擊殺5天後，哈希米於2019年10月成為IS首腦。由於他的名氣相對不高，這項任命遭到部分支持IS人士批評，說他是「與世隔絕的紙哈里發」、「名不見經傳的無名小卒」。

也有人針對他宗教資歷夠不夠格，或在阿拉伯人或土庫曼人的出身上說三道四。

他「自吹自擂」的假名al-Qurayshi，彷彿使他成為伊斯蘭教興起時統治麥加（Mecca）的阿拉伯部落庫萊希（Quraish）的後裔。伊斯蘭教先知穆罕默德就是出身這個部落。

相較於2015年鼎盛壯大的IS，哈希米時期的IS早已兵敗如山倒，數以千計聖戰士遭到擊斃，還有為數眾多被關押在敘利亞和伊拉克過度擁擠的監獄中。

儘管如此，數以千計忠於IS意識形態的戰士組成「蟄伏小組」（sleeper cell），幽靈鬼影般地展開行動。其中一部分1月下旬到敘利亞東北部哈塞克巿（Hasakah）格韋蘭監獄（Ghwayran prison）劫獄。

●告密者哈里發

美國軍事學院（US Military Academy at West Point, 西點軍校）打擊恐怖主義中心（Combating Terrorism Center）2020年9月公布哈希米2008年遭到關押布卡營時期66份審問紀錄其中3份的註記，內容顯示他曾經供出68位蓋達戰士的姓名和組織在摩蘇爾所在建築。這使他的領導威望再度蒙塵。

哈希米供出的姓名包括蓋達當時在伊拉克的2號人物卡斯瓦拉（Abu Jasim Abu Qaswarah）。他在哈希米坦承自己是蓋達成員8個月後命喪美軍之手。

●伊斯蘭國捲土重來

IS可能還是沒有領土，但前述劫獄事件是該組織仍然擁有武器和忠誠戰士的最新跡象。

庫德族當局將疑為IS成員的婦女和她們的小孩關押距上述劫獄事件所在不遠處的哈塞克省霍爾營（al-Hol camp），IS曾暗殺多名遭囚禁者，將這些人斬首。

伊拉克東部迪雅拉省（Diyala）一處軍事基地1月遭IS戰士攻擊，11名士兵殉職。

全球打擊伊斯蘭國聯盟（The Global Coalition To Defeat ISIS）美國代理特使高德弗里（John Godfrey）去年7月曾表示，伊拉克和敘利亞經濟情勢不斷惡化，這為伊斯蘭國死灰復燃舖平道路。

他去年12月指出：「有形的所謂伊斯蘭國哈里發國已經崩潰，但它仍然是意志堅定而且危險的敵人。」（編輯：高照芬）1110204