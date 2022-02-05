揮毫擲筊品茶樣樣來 觀光局倫敦大推台灣疫後觀光

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深耕東倫敦多年的台灣永續時尚設計師劉美惠近日在觀光局於當地舉行的新年推廣活動上，提供民眾試穿她轉化自回收衣材的作品。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年2月5日

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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）農曆年在海外舉辦揮毫寫春聯、品鑑台灣好茶等活動宣傳台灣不稀奇，觀光局駐倫敦辦事處還推出擲筊送「喔熊」布偶、永續時尚現場扮裝體驗，多管齊下提升英國民眾對台灣的興趣、促進後疫情觀光。

交通部觀光局駐倫敦辦事處於1月29至30日以及2月5至6日，連續兩個週末，在東倫敦老斯皮塔佛德市集（Old Spitalfields Market）的一個活動空間慶祝農曆年，現場設置台灣教育及旅遊諮詢攤位、播放國際觀光宣傳影片，並提供書畫、品茗、擲筊祈福、創意穿搭等體驗。

老斯皮塔佛德市集有近400年歷史，在2005年完成更新再造後，成為東倫敦最「潮」的文創與質感生活地標之一。

觀光局駐倫敦辦事處2019年12月成立，業務推展旋即受全球疫情衝擊，今年終於得以首度舉辦較大型活動，每天迎接超過千名訪客。

辦事處主任李思賢說，受疫情影響，戶外型態旅遊在各國蓬勃發展，台灣的多樣地形能提供登山健行、單車樂活等多元活動場域，原住民及各時期移民則創造了台灣的豐富文化風景，這些都有利吸引國際優質旅客。

李思賢告訴中央社，從與英國民眾的互動可感受到他們對赴台旅遊的興趣，最常出現的問題包括「台灣何時開放國際旅遊」、「入境是否需要隔離」，也有人針對單車、家族旅遊等特殊需求詳加詢問。

特別的是，現場有代言台灣觀光的吉祥物「喔熊」端坐在仿擬神明桌的檯面上，民眾可嘗試擲筊詢問「喔熊」願不願意跟著回家，若取得3個「聖杯」，就能帶走一隻「喔熊」布偶；「善男信女」不諳華語沒關係，「喔熊」英語嘛也通。

旅居英國超過20年的台灣永續時尚設計師劉美惠則邀請民眾現場試穿她解構、改造自各色二手衣著布料及其他回收材料，結合古典與現代元素、純手工打造的作品。

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劉美惠在次文化、另類藝術蓬勃發展的東倫敦深耕多年，曾於藝術學校任教，2001年創立品牌Victim Fashion Street，作品可見於倫敦、巴黎等指標性時裝週，也曾獲艾美懷絲（Amy Winehouse）、張惠妹等藝人青睞，目前是活躍於歐洲、亞洲的時尚設計策展人。

在展現台灣軟實力方面，觀光局駐倫敦辦事處另邀請一組旅英留學生自彈自唱英語、華語及台語歌曲，現場民眾反應熱烈，還吸引小朋友一同登台高歌。（編輯：高照芬）1110205

觀光局駐倫敦辦事處近日在東倫敦著名市集推展台灣觀光，邀請一組旅英留學生獻唱英語、華語及台語歌曲，現場聽眾反應熱烈，還吸引小朋友一同登台高歌。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年2月5日

交通部觀光局駐倫敦辦事處1月底、2月初首度在英國舉辦較大型活動推廣台灣觀光，每天有數十名大、小朋友嘗試揮毫，將「春」字結合老虎頭，迎接虎年新氣象。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年2月5日