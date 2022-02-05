揮毫擲筊品茶樣樣來 觀光局倫敦大推台灣疫後觀光
（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）農曆年在海外舉辦揮毫寫春聯、品鑑台灣好茶等活動宣傳台灣不稀奇，觀光局駐倫敦辦事處還推出擲筊送「喔熊」布偶、永續時尚現場扮裝體驗，多管齊下提升英國民眾對台灣的興趣、促進後疫情觀光。
交通部觀光局駐倫敦辦事處於1月29至30日以及2月5至6日，連續兩個週末，在東倫敦老斯皮塔佛德市集（Old Spitalfields Market）的一個活動空間慶祝農曆年，現場設置台灣教育及旅遊諮詢攤位、播放國際觀光宣傳影片，並提供書畫、品茗、擲筊祈福、創意穿搭等體驗。
老斯皮塔佛德市集有近400年歷史，在2005年完成更新再造後，成為東倫敦最「潮」的文創與質感生活地標之一。
觀光局駐倫敦辦事處2019年12月成立，業務推展旋即受全球疫情衝擊，今年終於得以首度舉辦較大型活動，每天迎接超過千名訪客。
辦事處主任李思賢說，受疫情影響，戶外型態旅遊在各國蓬勃發展，台灣的多樣地形能提供登山健行、單車樂活等多元活動場域，原住民及各時期移民則創造了台灣的豐富文化風景，這些都有利吸引國際優質旅客。
李思賢告訴中央社，從與英國民眾的互動可感受到他們對赴台旅遊的興趣，最常出現的問題包括「台灣何時開放國際旅遊」、「入境是否需要隔離」，也有人針對單車、家族旅遊等特殊需求詳加詢問。
特別的是，現場有代言台灣觀光的吉祥物「喔熊」端坐在仿擬神明桌的檯面上，民眾可嘗試擲筊詢問「喔熊」願不願意跟著回家，若取得3個「聖杯」，就能帶走一隻「喔熊」布偶；「善男信女」不諳華語沒關係，「喔熊」英語嘛也通。
旅居英國超過20年的台灣永續時尚設計師劉美惠則邀請民眾現場試穿她解構、改造自各色二手衣著布料及其他回收材料，結合古典與現代元素、純手工打造的作品。
劉美惠在次文化、另類藝術蓬勃發展的東倫敦深耕多年，曾於藝術學校任教，2001年創立品牌Victim Fashion Street，作品可見於倫敦、巴黎等指標性時裝週，也曾獲艾美懷絲（Amy Winehouse）、張惠妹等藝人青睞，目前是活躍於歐洲、亞洲的時尚設計策展人。
在展現台灣軟實力方面，觀光局駐倫敦辦事處另邀請一組旅英留學生自彈自唱英語、華語及台語歌曲，現場民眾反應熱烈，還吸引小朋友一同登台高歌。（編輯：高照芬）1110205
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