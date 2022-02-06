宏都拉斯總統特赦 名單含丈夫賽拉亞任內官員

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（中央社德古西加巴5日綜合外電報導）誓言打擊貪腐沉痾的宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro），今天特赦10多年前在她丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）政府任職的數名官員。

特赦議案3日獲芮登杜（Luis Redondo）率領的國會批准過關。

宏都拉斯國會議長目前鬧雙包，卡蕬楚所屬政黨「自由重建黨」（Libre）內部分裂，部分議員拒絕支持卡蕬楚中意的國會議長人選、宏都拉斯薩爾瓦多黨（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜，反而推舉另一名自由重建黨議員考立克斯（Jorge Calix）擔任議長。

法新社報導，即便如此，在卡蕬楚推動下，國會3日仍批准特赦案，政府並於今天發布公報，使其產生法律效力。

此舉遭批缺乏透明度，就連卡蕬楚的新特別顧問也發聲譴責。

獲卡蕬楚無條件特赦的人士，是在她丈夫賽拉亞政府內任職的官員。他們因於2017年間抗議總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）贏得連任而入獄。

葉南德茲2013年首度當選總統，2017年連任，2022年交棒卡蕬楚。

卡蕬楚的丈夫賽拉亞則是於2006年出任宏都拉斯總統，但因與委內瑞拉社會主義政府過從甚密，引發質疑，2009年在軍方政變下遭到罷黜。

反貪運動人士聲稱，卡蕬楚的特赦行動恐將掩蓋了涉貪官員過往的作為。

卡蕬楚取代涉嫌毒品和貪腐的左派葉南德茲、出任總統。宏都拉斯人口有1000萬人，至少60%的民眾生活窮困。

去年11月勝選、成了宏都拉斯首位女總統的卡蕬楚，面臨改革國家的艱困挑戰。宏都拉斯是全球謀殺率最高的國家之一，有數以十萬計的民眾試圖逃到美國。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110206