立陶宛外長訪問澳洲 分享抵擋中國脅迫經驗

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（中央社記者丘德真雪梨7日專電）立陶宛外長藍斯柏吉斯即將訪問澳洲，期間將會與澳洲外長潘恩及國防部長杜登會面，並就兩國如何面對中國脅迫和貿易制裁的問題交換經驗。

立陶宛外交部日前表示，外長藍斯柏吉斯將於6至10日訪問新加坡與澳洲，為立陶宛在「進步且穩定」的亞洲與大洋洲市場開拓新機會、落實供應鏈多元化戰略，並深化與這兩國的政治經貿關係。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielus Landsbergis）將於本周與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）以及國防部長杜登（Peter Dutton）會面。

藍斯柏吉斯在啟程取道新加坡前往澳洲之前，於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）接受澳洲金融評論報訪問。

報導指出，澳洲和立陶宛均在近期觸怒中國，同樣遭受中國經濟脅迫，同樣拒絕向中國霸凌屈服，而且同樣針對中國的行為向世界貿易組織（WTO）提出訟訴。

藍斯柏吉斯提到，在去年9月於紐約舉行的聯合國大會中，他和潘恩曾短暫會面，隨即發現兩國頗有交集；而潘恩也當場邀請他訪問澳洲。

藍斯柏吉斯期望在訪問澳洲期間，將就兩國如何面對中國脅迫和貿易制裁的問題交換經驗，以及討論兩國如何互相幫助。

藍斯柏吉斯說，澳、立兩國雖然相隔遙遠，但卻有類似經驗；他認為兩國有豐富的「同志情誼」（camaraderie）。

報導提到，藍斯柏吉斯停留坎培拉期間，除了與潘恩和杜登會面外，也將出席澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）和全國記者俱樂部（National Press Club）的活動，分享他對烏克蘭危機和歐洲回應中國問題的看法。

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此外，藍斯柏吉斯也將出席墨爾本皇家理工大學（RMIT University）的網路安全研究創新中心（Centre for Cyber Security Research and Innovation）與米科拉斯·羅梅里斯大學（Mykolas Romeris University）合作推出的「澳-立電腦網絡」（Australian-Lithuanian Cyber Network）開幕儀式。

澳洲金融評論報提到，隨著台灣去年在立陶宛開設代表處，立陶宛因為同意「駐立陶宛台灣代表處」的名稱，隨即惹怒中國。（編輯：韋樞）1110207