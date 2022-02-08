前雅虎執行長拆屋蓋泳池 居住不正義官方說NO

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山7日專電）前雅虎公司執行長梅爾（Marissa Mayer）打算拆掉她擁有的三棟相鄰房屋改建為一座泳池別墅，遭到當地市政府否決。加州州議員李天明告訴中央社，富豪改建房屋也得遵守規定。

距離情人節還有一週，位在加州舊金山灣區西南部科技城市帕羅奧圖 （Palo Alto）前雅虎執行長梅爾的宅邸，散發著閃閃愛意，整棟房子貼滿愛心，在當地社區非常引人注目。

她家隔壁同樣是她的房產，尖頂屋的前院裝飾著「愛」的立牌。她在這棟房子後方還有3棟相鄰的房屋，因她打算拆掉改建成一座泳池屋，近日引發爭議。

帕羅奧圖鄰近加州史丹佛大學，科技公司惠普（HP）的創業車庫、蘋果公司已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）及前NBA球星林書豪的家都座落在此城。

梅爾曾在搜尋引擎龍頭谷歌（Google）服務13年，2012年加入曾為入口網站龍頭的雅虎擔任執行長，任內她把雅虎的核心資產以近45億美元賣給美國電信商威瑞森公司（Verizon）。2017年，梅爾卸下雅虎執行長，並獲得2300萬美元（約台幣7.1億元）優渥離職金。

梅爾於2020年投資成立一家消費者軟體公司Sunshine，推出以人工智慧搜尋整合的通訊錄應用程式。

梅爾的泳池改建案預計耗資160萬美元（約新台幣4450萬元），能夠擴大她現居的豪宅空間，但目前此計畫被當地市政府駁回。

加州州議員李天明（Alex Lee）接受中央社記者訪問時表示，加州需要建設更多的房子，讓人們有平價住房的選項，而梅爾的作法與政策背道而馳，「我們不希望更多的房子被拆掉，改成游泳池，而是希望有更多的房源以降低房價、讓人們有更多住房的機會」。

他說，地方政府做了正確的決定，拒絕那樣的改建申請案，「在加州，即使富豪也必須遵守規定」。

美國也有居住正義的問題，特別在加州，土地成本高昂是帶動房價上漲的主因之一，部分人買房是為了買土地，拆掉舊房子重蓋；而城市發展的過程中，有些人不堪負荷而選擇離開。李天明告訴記者，借鏡亞洲、歐洲國家推動社會住宅是加州解決住房危機的方向之ㄧ。

加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）5日報導，舊金山周邊許多城市面臨州政府的壓力，必須想辦法建造出更多的房屋解決房源危機，並防止更多家庭出走。

帕羅奧圖市長柏特 （Pat Burt）表示，儘管人們可以像梅爾一樣購買相鄰的房產，但市府不允許拆除多棟房屋來建造一棟巨大豪宅，或用游泳池等其他建築取代房屋。

柏特強調，任何人處理他們的土地資產，都必須遵守市政府的住房條例。對於口袋很深的富豪，市政府希望他們購買城市中土地面積較大的資產，而不是以好幾棟相連的房屋改建為大豪宅，如此才能維持整個城市的房屋數量不會減少。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梅爾並不是唯一被帕羅奧圖市政府打回票的科技富豪，Meta執行長祖克伯曾計畫一個重建案，打算把他住家周遭的四棟房屋改為一片莊園式豪宅，最後市政府僅同意拆除兩棟舊房、換成兩棟單層別墅，以維持當地房屋的「面積與格局」。

梅爾之前也曾申請改建她家附近一處歷史悠久的殯儀館為私人俱樂部，引來社區反彈，經市議會討論後，梅爾放棄這項計劃。（編輯：韋樞）1110208

前雅虎公司執行長梅爾位於加州的房產，因她打算拆掉尖頂屋後方相鄰的3棟房屋，改建泳池，遭到當地政府駁回。中央社記者周世惠舊金山攝 111年2月8日

前雅虎公司執行長梅爾在房產前布置著應景情人節的裝飾物。中央社記者周世惠舊金山攝 111年2月8日