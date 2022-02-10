日本特例批准輝瑞COVID-19口服藥 最快14日用藥

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本厚生勞動省今天特例批准美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）1月向日本申請的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥用藥，最快14日開始用藥。

日本讀賣新聞報導，輝瑞提出申請的是COVID-19抗病毒藥品Paxlovid口服藥，這是由新研發的抗病毒藥nirmatrelvir及既有的抑制愛滋病毒藥ritonavir組成，前者服用兩錠、後者一錠，總共3錠，每天服用2次，服用天數5天。

Paxlovid口服藥是以輕度到中度的COVID-19確診患者為對象，能防止患者演變為重症。根據去年12月輝瑞公布的臨床實驗分析，有重症化風險的患者在發病3天內服用Paxlovid，對重症和死亡的防護力達89%。

Paxlovid對Omicron變異株的效果，在實驗室中已確認了有助於抑制病毒增生，但是不能與心律不整或高血壓等複數疾病的藥物一併服用，下處方時需注意。

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日本政府原則上將向輝瑞採購約200萬人份Paxlovid，首先將引進約4萬人份。在27日為止，約2000所醫療機關可下此處方，之後擴大至全國。

有關COVID-19抗病毒口服藥，Paxlovid是日本境內繼去年12月美國大藥廠默沙東（MSD）口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）特例獲准後的第2種口服藥。預計，日本的大藥廠鹽野義製藥公司近期也將向厚生勞動省申請批准製造販售COVID-19抗病毒口服藥。（編輯：黃自強）1110210