歐洲央行總裁以開車比喻 表明不急於升息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）歐洲央行總裁拉加德今天以開車時沒有人會高速轉彎來比喻將緩慢地採取緊縮政策，表明歐洲央行不會急於升息，顯示歐洲對升息持相當謹慎立場。

由於美國通膨意外強勁，引發聯邦準備理事會（Fed）將採取更積極手段以收緊貨幣政策的預期，美股因此湧現賣壓，而歐元區也因能源價格和供應鏈問題推升通膨，歐洲央行是否也會採取激進升息備受矚目。

拉加德（Christine Lagarde）今天在社群媒體發文，開車時沒有人會全力以高速轉彎，而是要以適合的速度及當下的情況轉變方向盤，表明歐洲央行將緩慢採取緊縮政策。

此外，今天德媒也刊出她的訪問，同樣表示歐洲央行不會急於提高利率，而是將緩慢地採取貨幣緊縮政策。她說如果行動過於倉促，可能會影響歐洲經濟復甦。

她指出，反之當經濟表現允許時，歐洲央行會冷靜、逐步地調整貨幣政策工具。

由於各產業積極重返COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前狀態，導致出現供應鏈吃緊和能源需求驟增等問題，歐元區如同全球各地其他國家，面臨通膨日益加劇問題。

2月初公布的官方數據顯示，歐元區1月通貨膨脹率年增達5.1%，創下歐洲統計局（Eurostat）自1997年開始彙整資料以來最高紀錄。（編輯：張佑之）1110211