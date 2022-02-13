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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張4/226

俄烏戰事一觸即發 澳最後一批外交人員撤離基輔

2022/2/13 10:58
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（中央社雪梨13日綜合外電報導）俄羅斯持續在俄烏邊境增兵之際，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，澳洲已指示所有仍在烏克蘭基輔（Kyiv）的大使館人員撤離。

美國與加拿大都已宣布類似舉動，一連串電話外交也都未能緩解區域緊張。

俄羅斯10多萬大軍幾乎已將西鄰的烏克蘭團團包圍，並在黑海展開近年來最大規模的海軍演習。美國警告，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭。

莫里森表示，澳洲會把業務移至距離基輔約540公里，鄰近烏克蘭與波蘭邊界的利維夫（Lviv）。

他表示，留在基輔的3名使館人員先前持續協助「（烏克蘭）許多有雙重國籍的澳洲人」。

「如各位所知，情勢日漸惡化，來到非常危險的階段。」

莫里森雖然譴責「俄羅斯獨斷獨行的片面行動」，但也回歸區域政治，批評中國「對俄羅斯在烏克蘭邊境增兵依舊不發一語」。

莫里森在記者會上表示：「中國政府樂於批評澳洲…卻對俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊界不發一語。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110213

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