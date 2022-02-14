日本居酒屋受疫情重創 和民至2023年再關3成店面

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（中央社東京14日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創日本居酒屋業績，日本大型餐飲集團和民（WATAMI）計劃，旗下的居酒屋至2023年將收掉約80家不賺錢的店面，占全體270家店面約3成。

和民集團過去核心事業之一的「和民居酒屋」，已因為疫情在2021年度將約120家店全數轉型為燒肉店，現在更進一步要整頓旗下其他品牌的居酒屋店面。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，相關人士透露，和民集團規劃旗下MIRAIZAKA等居酒屋品牌共約270多間店面中，將收掉業績持續虧損的約80家店，約占全體3成。今年內擬先關掉約40家店，明年再陸續關閉約40家，不過尚未宣布今年要先關哪幾家店。

報導指出，和民集團受到因疫情發布緊急事態宣言、餐廳停售酒類等影響，2020年度（2020年4月1日到2021年3月31日）的集團全體營業額比前一年度衰退30%以上，虧損超過110億日圓，2021年度上半期也虧損約30億日圓，如何重振業績成為課題。

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和民集團除了收掉虧損的居酒屋店面，也討論將其他約80間店面轉型為燒肉或壽司店等，並希望藉由強化需求日增的食材與便當宅配業務，來提高收益。

根據日本食品服務協會資料，日本在2021年這一年內，國內的酒吧與居酒屋業績比2020年衰退42%，且比發生疫情前的2019年衰退72%，大型居酒屋大規模地關閉店面，反映出疫情使得經營環境日趨嚴峻。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110214