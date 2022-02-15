馬斯克去年底捐57億美元特斯拉股票給慈善機構

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特斯拉執行長馬斯克去年11月19日至29日一共捐贈504萬4000持股給某間慈善機構。（美聯社）

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（中央社舊金山14日綜合外電報導）電動車商特斯拉汽車公司（Tesla）向美國證券管理委員會（SEC）申報的資料顯示，執行長馬斯克去年11月19日至29日一共捐贈了504萬4000持股給某間慈善機構。

根據捐贈期間的收盤股價計算，這筆捐贈價值57.4億美元。

申報並未透露受贈的慈善機構名稱。

馬斯克（Elon Musk）去年底在推特詢問網友是否該出售特斯拉10%持股後，賣掉價值164億美元的特斯拉股票。

馬斯克去年說，他2021年度將共繳納逾110億美元稅款。

專家表示，馬斯克捐出特斯拉股票有稅賦上的好處，這是因為捐贈的股票不用繳交資本利得稅。

馬斯克2001年創立馬斯克基金會（Musk Foundation），根據官網，基金會以贊助「開發安全的人工智慧以利人類」為宗旨，資產超過2億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110215