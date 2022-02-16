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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/290

俄稱開始撤軍 中國外交部再批美散播虛假訊息

2022/2/16 16:56
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（中央社記者張淑伶上海16日電）外界猜測俄軍16日入侵烏克蘭日期前夕，俄羅斯15日宣稱部分俄軍結束演習開始返回基地。中國外交部發言人汪文斌說，「美西方」一些人不斷煽動散播虛假信息，讓世界更多動盪。

根據北京日報app（應用程式），中國外交部下午舉行例行記者會。有媒體針對俄羅斯國防部宣布從俄烏邊境撤回一些軍事力量，詢問中方是否發現俄羅斯入侵烏克蘭的跡象，還是相信俄方向烏克蘭邊境派遣部隊只是為軍事演習的說法，要求評論。

汪文斌回覆時說，連日來美方「炒作」戰爭威脅，製造緊張空氣，給烏克蘭國內經濟社會安定和民眾生活帶來嚴重衝擊，也為有關方面推進對話談判增添了阻力。

他說，已注意到俄方近日表示，西方在烏克蘭問題上實行了「信息恐怖主義」，2月15日是美西方「宣傳失敗日」。

汪文斌宣稱，正是「美西方」一些人不斷煽動散播虛假信息，給這個原本充滿挑戰的世界增加了更多的動盪和不確定性，加劇了不信任和分裂；「希望有關方面停止此類虛假信息攻勢，多做有利於和平互信合作的事」。

此外，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）批評中國在烏克蘭問題上的立場，並且呼籲中國要譴責俄羅斯；北約秘書長斯史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也表示，中俄關係走近正在威脅北約的安全。

根據澎湃新聞，汪文斌對此表示，中俄雙方堅持在「不結盟、不對抗、不針對第三國」的基礎上發展長期睦鄰友好和互利合作關係，並稱「世界上誰是真正的麻煩製造者，誰是真正的安全威脅者，國際社會看得十分清楚」。（編輯：邱國強）1110216

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