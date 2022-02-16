Meta發布新企業價值觀 遭質疑轉移臉書爭議焦點

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國網路巨擘臉書母公司去年10月更名為Meta，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）15日發表經改革的公司價值觀，呼籲員工成為尊重彼此、放眼未來的「Meta夥伴」。

臉書公司（Facebook）遭前員工郝根（Frances Haugen）踢爆領導階層「一再且有意地」將企業形象與利潤置於公共利益之上，不顧可能的暴力與風險，使公司備受爭議。

這一試圖重塑品牌形象的科技巨頭更名為Meta後，吹哨人郝根去年11月初呼籲祖克柏卸任執行長，並允許變革，而不是把資源用來重塑品牌。

祖克柏15日在臉書頁面分享致員工的備忘錄，他表示，當前的企業價值觀是在2007年立定，並寫道：「我們以Meta之名構建公司下一篇章之際，剛剛更新了指引我們工作的價值觀。」

科技新聞網站The Verge的資深記者希斯（Alex Heath）列出祖克柏修改後的公司價值觀，包含「快速行動」變成「攜手快速行動」，「大膽」替換為「構建美好事物」，並新增「聚焦長期影響」。

Meta的新企業價值並要求員工直率但尊重彼此，以「Meta夥伴」身分進行合作。祖克柏寫道：「Meta、Meta夥伴與我（Meta,Metamates,Me）是關乎我們公司及使命的優秀效力者，那是關於我們對集體成功以及作為隊友的責任感，那是關於關照我們的公司和彼此。」

祖克柏在鼓舞公司士氣的言辭中敦促員工成為「Meta夥伴」，這一想法很快在推特（Twitter）上備受嘲笑。

一些網友開玩笑表示，「Meta夥伴」一詞聽起來更適合一個糟糕的約會應用程式，甚至更適合形容陷入驚滔駭浪的船上水手。

另有人將祖克柏發布Meta新企業價值，稱為企圖轉移世人對臉書問題注意力的行動一環。

吹哨人郝根15日也在推特上表示：「臉書必須體認到他們現今造成的破壞，而不是轉向元宇宙（@Meta-verse），自此揚長而去。」（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110216