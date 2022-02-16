若違法治標準恐遭砍歐盟資金 波蘭匈牙利不滿

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）歐洲聯盟成員國若違反民主價值標準，布魯塞爾當局有權削減對其資助；歐盟最高法院今天駁回波蘭和匈牙利針對這一機制提出的法律挑戰，引發兩國不滿。

歐洲法院（European Court of Justice）裁決，歐盟這一機制「旨在保護歐盟預算免受…因違反法治原則而產生的影響」，因此在歐盟條約下，容許執行。

波蘭和匈牙利在歐盟被視為民主倒退國，歐洲法院的裁決使兩國面臨其歐盟資金遭砍風險。

歐洲法院表示，由於各成員國同意尊重歐盟的「共同價值…例如法治和團結」，歐盟「必須能夠捍衛那些價值」。

歐盟2021年到2027年預算總額達約2兆歐元（2.3兆美元），其中包括8000億歐元的疫情振興支出。法院指出，歐盟預算是對歐盟團結產生實際影響的最重要工具之一。

法院表示，此機制讓預算支出以遵守歐盟民主標準為條件，符合歐盟條約。

然而，布魯塞爾若要動用此機制，需證明成員國違反法治原則之舉，與影響或極可能影響「歐盟健全金融管理和歐盟財務利益」，存在確實關聯。

這意味若歐洲聯盟執行委員會（European Commission）試圖援引該機制，就須拿出確鑿證據。

波蘭司法部副部長卡列塔（Sebastian Kaleta）在推特（Twitter）稱，歐洲法院的判決是對波蘭主權的攻擊，他說波蘭必須抵抗這一勒索。

匈牙利司法部長瓦爾加（Judit Varga）則在臉書（Facebook）批評：「這項裁決是布魯塞爾濫用其權力的活生生證據。」

她稱這是歐洲法院因匈牙利「兒童保護法」，出於政治動機而做成的裁決。該法去年通過，禁止向匈牙利未成年人「宣傳」同志內容。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110216