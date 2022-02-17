雪梨泳客遭大白鯊咬死 近60年首見

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲最大城市雪梨發生大白鯊把海中泳客咬死事件，當局今天關閉13處海灘，布置誘餌線，試圖捕捉「肇事」鯊魚；這也是雪梨近60年來首起致命鯊魚攻擊事故。

法新社報導，當局出動無人機從空中搜索海面，並在事發附近的「小海灣沙灘」（Little Bay Beach）周圍設置了6條誘捕鯊魚用的餌鉤陷阱「鼓線」，以捕捉這隻據信身長至少3公尺的大白鯊。

警方據信已確認受害的35歲泳客身分，遇難者於16日下午被攻擊，當時天氣晴朗，震驚的漁民和打高爾夫的民眾只能在附近懸崖上無助地看著慘案發生。

事發後，1架救援直升機和4輛救護車來到現場，但泳客因為遭受「重大傷勢」死亡；這是雪梨自1963年以來第一起致命鯊魚攻擊事件。

雪梨所在地新南威爾斯州（New South Wales）工業部表示：「據民眾提供的影片，以及目擊者陳述…鯊魚生物學家認為，（攻擊）可能是一隻至少3公尺長的大白鯊所為。」

案發地雪梨東部的民眾將水上活動當作日常生活的一部分，這起大白鯊攻擊事件震驚當地社區。

鯨魚、海豚、魟魚和數種鯊魚生活在當地海岸邊；在水中發現牠們蹤影、或聽到鯊魚警報聲催促水中民眾返回海灘的情況並不少見，但多數雪梨人泰然面對風險。

大白鯊攻擊事件發生後，雪梨13處海灘今天關閉，一場原定20日登場的800人海泳比賽也延期。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1110217