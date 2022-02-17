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俄媒：烏克蘭政府軍砲擊烏東
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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/300

俄媒：烏克蘭政府軍砲擊烏東

2022/2/17 12:46（2/17 12:48 更新）
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路透社引述俄羅斯新聞社指稱，烏東親俄民兵指控烏克蘭政府軍17日用迫擊砲砲擊烏東，違反停戰協議。（中央社檔案照片）
路透社引述俄羅斯新聞社指稱，烏東親俄民兵指控烏克蘭政府軍17日用迫擊砲砲擊烏東，違反停戰協議。（中央社檔案照片）
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）指稱，烏東親俄民兵指控烏克蘭政府軍今天用迫擊砲砲擊烏東，違反停戰協議。

路透社指出，俄國目前在俄烏邊界陳兵10萬，要求北大西洋公約組織（NATO）不得納入烏克蘭。

俄新社的報導引述俄烏處理停火和劃界的聯合控制和協調中心（JCCC）指出，烏克蘭部隊格林威治時間17日凌晨2時30分（台北時間17日上午10時30分）朝盧甘斯克（Luhansk）境內開火，包括動用明斯克協議（The Minsk Accords）所禁用的迫砲與手榴彈。

俄羅斯、烏克蘭與烏東代表在德、法斡旋下於2015年2月達成明斯克協議，讓基輔與宣布獨立的烏東頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克遵循停火、撤離軍事人員、恢復經濟關係，並要烏克蘭修憲保障頓、盧兩區的權益。（譯者：陳亦偉）1110217

烏克蘭與俄羅斯軍力懸殊。（中央社製圖）
烏克蘭與俄羅斯軍力懸殊。（中央社製圖）
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