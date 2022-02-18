印度科技重鎮邀台商投資 省長：是時候推進關係

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（中央社記者林行健班加羅爾18日專電）中華民國駐印度代表葛葆萱昨天與駐清奈辦事處長王北平、外貿協會駐清奈辦事處經理李奕霖造訪印度科技重鎮卡納塔卡省，省長彭麥熱情招商，並稱是時候推進與台灣的關係。

全球供應鏈重組，印度在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重期間經歷晶片荒，力圖發展半導體產業，而台灣是重點招攬對象。

葛葆萱一行昨天利用轄訪卡納塔卡省的機會，在印度政府招商中心「投資印度」（Invest India）的安排下，拜會卡納塔卡省長彭麥（Basavaraj Bommai）、中大型工業廳長倪拉尼（Murugesh Nirani），並與當地業界人士座談，討論商機。

卡納塔卡省（Karnataka）位於印度南部，人口超過6000萬，天氣宜人，為印度資訊科技、新創和製造產業的重地，首府班加羅爾（Bengaluru）更有「印度矽谷」美稱，國際重要科技、新創公司在此均有設點。

彭麥在會見葛葆萱時盛讚台灣的科技能力，表示台灣與印度之間的關係發展良好，「現在是繼續推進關係的時候」。

他說，近年來全球科技重心逐漸移向東方，卡納塔卡省希望延攬最好的科技與人才，做為觸發經濟與科技成長的催化劑，「台灣可以成為一個很好的催化劑…台灣和卡納塔卡省可共創雙贏」。

葛葆萱在拜會中提到，台灣許多大型企業均已在印度落腳，而世正開發公司正在班加羅爾市建設科技創新國際園區（TIIP），希望打造台商聚落，吸引更多台商進駐卡納塔卡省。

他說，印度政府應開始招攬台灣中小企業前來投資，而與台灣洽談新的雙邊貿易安排及雙邊投資協議將提高印度對台商的吸引力，盼彭麥支持。

葛葆萱此行聲勢浩大，在印度南部設廠的台商企業鴻海、緯創、台達電、台灣表面黏著科技、世正開發、固緯、樂斯科生物科技、正崴、東元近20名代表一同拜會彭麥，之後與倪拉尼及印度電子暨半導體產業協會舉行座談會。

彭麥在官方推特（Twitter）及臉書（Facebook）分享葛葆萱參訪情形，逾20家印度全國性及當地媒體也有相關報導。（編輯：陳惠珍）1110218