日媒民調 日相岸田內閣支持率45%創新低

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本每日新聞跟社會調查研究中心今天公布最新民調，首相岸田文雄內閣支持率45%，較上次在1月22日所做調查下滑7個百分點，創岸田內閣從2021年10月上路以來新低。

岸田內閣這次不支持率為46%，較上次調查的36%上升10個百分點，導致這次民調支持率跟不支持率相去不遠。

談到岸田政府的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，27%的受訪者給予正面評價，較上次的31%減少4個百分點；無法給予正面評價的受訪者為51%，較上次的39%增加12個百分點。另有22%的受訪者未置可否。

日本政府日前已決定延長17道府縣目前實施的「防止蔓延等重點措施」，民眾可能因目前的第6波疫情長期化而對政府有所不滿，導致岸田內閣支持率下滑。

不過，當被問到是否應該強化重點措施等防疫措施時，只有28%的受訪者認為應該強化，40%的受訪者認為應該放寬，另有26%受訪者認為維持現狀就好。

日本政府將從3月起放寬邊境管制，每天入境人數上限將從現在的3500人提高到5000人。

雖然Omicron變異株傳染力較強，但被認為相比其他變異株的重症風險較低，可能因此導致要求放寬管制的聲音較多。

有關日本疫苗接種進度是否太慢，63%受訪者認為太慢，29%受訪者不認為太慢。雖然岸田本人已宣示以每天接種百萬劑疫苗作為目標加速接種，但第3劑接種進度落後，也可能是這次民調支持率下滑的原因之一。

根據日本政府本月18日公布的最新疫苗接種進度，全境已有79%民眾完成兩劑疫苗接種，但只有人口總數12.6%的1600萬9146人完成第3劑接種。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110219