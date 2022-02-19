印度科技重鎮智慧化 多項投資優惠向台商招手

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（中央社記者林行健班加羅爾19日專電）印度南部卡納塔卡省是資訊科技、新創和製造產業的重地，全省有7座城市正在智慧化，包括號稱「印度矽谷」的首府班加羅爾；省政府提供諸多投資優惠，是台商前進印度可以考慮的地方之一。

中華民國駐印度代表葛葆萱、駐清奈辦事處長王北平、外貿協會駐清奈辦事處經理李奕霖，以及在南印度台灣廠商代表近20人，17日至18日在班加羅爾市（Bengaluru）考察，拜會省政府、產業發展廳、晶片測試所和印度豐田汽車廠。

一離開班加羅爾機場，通往市區的四線快速道路，兩旁種滿花木，沿途不時可見修建輕軌、建造大樓的大型工程，給人蓬勃發展的第一印象。

進入市區，開始出現些許壅塞，許多路段因開挖及柏油鋪設而把單一路側改為雙向通行。為何到處都在挖路？這是因為市政府正在打造智慧城市，目前在近30條道路鋪設管線，預計明年3月完工。

在為葛葆萱一行舉辦的投資圓桌會議中，卡納塔卡省（Karnataka）商工發展高級專員克利希納（Gunjan Krishna）介紹，目前已有多家台灣廠商在卡納塔卡省落腳，包括緯創、世正開發、聯發科、友訊科技和台達電等。

克利希納對世正開發在班加羅爾市開發中的科技創新國際園區（TIIP）寄予厚望，希望能吸引台灣廠商前來投資，形成台商聚落。

根據會中簡報，為吸引更多投資，卡納塔卡省提供許多便利措施，包括清單申請及土地取得的簡化、營業執照自動更新，以及勞動力改革，如固定僱用期、准許女性勞工值夜班和放寬加班時限等。

簡報稱，卡納塔卡省是全印度投資優惠最多的省分，包括最高2.25%的營運鏈結補助，土地地目變更規費、印花稅全額退款，污水處理廠50%資本支出補助等。

此外，到偏鄉投資，或是做為同產業在當地的第一家進駐廠商，還可取得7000萬至1億盧比（約新台幣2600萬元至3700萬元）的補助。

卡納塔卡省面積約為台灣5倍大，人口6900萬，全省有2座國際機場、6座國內機場，以及一座港口，主力產業除科技與軟體之外，還有航太、電動車、電子、生物科技、醫療用品、食品加工及新創等。

首府班加羅爾有「印度矽谷」美稱，超過400家全球研發中心及逾4000家新創公司在此設點，是全球第4大科技聚落，也是新創公司數量全球第3多的城市。

此次行程是由印度政府招商中心「投資印度」（Invest India）安排，葛葆萱表示成果豐碩，並充分感受到印度官方及產業界等各界對台印度產業合作的期待。

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葛葆萱說，印度目前積極發展半導體、電動車、電子、機械、製造等產業，帶來許多契機，代表處希望在未來很短時間之內，台灣會有廠商前來投資、進行貿易，創造雙贏的機會。

南印度台商認為，雖然外商前進印度可能要面對語言、文化及制度的挑戰，但不可否認，印度正慢慢蛻變中，極具發展潛力，台商可來實地考察，了解整體環境是否適合自己的產業。（編輯：陳惠珍）1110219