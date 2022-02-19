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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張3/300

烏克蘭情勢升高 美防長：俄軍已就戰鬥位置

2022/2/19 21:20（2/19 22:10 更新）
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（中央社維爾紐斯19日綜合外電報導）正在立陶宛訪問的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，部署在烏克蘭邊境的俄羅斯軍隊已經「拉開戰線」，並已「就戰鬥位置」。

法新社報導，奧斯汀說：「他們正在拉開戰線，目前已就戰鬥位置。」他並表示，俄軍正「移往適合發動攻擊的地方」。

但他也說，衝突「並非無法避免」，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）仍然「可以選擇不同的道路」。

「美國與我們的盟友和夥伴共進退，我們已提供他（蒲亭）尋求外交解決方案的機會。我們希望他抓住這個機會，我們希望他從衝突邊緣退後一步。」

奧斯汀表示，他贊同美國總統拜登的看法，也就是蒲亭已經做出入侵烏克蘭的決定。

奧斯汀也向愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛保證，美國「會和盟友站在一起」，且對北大西洋公約組織（NATO）集體防衛的承諾「如鋼鐵般堅定」。

憂心俄國入侵烏克蘭，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天呼籲波羅的海國家和波蘭加強軍事防衛。

藍斯柏吉斯與奧斯汀在維爾紐斯舉行聯合記者會時表示：「我們必須認真防衛而非威懾，我們必須準備好防衛波羅的海國家和波蘭。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110219

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