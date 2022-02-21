澳洲擴大支援烏克蘭網路防衛抵擋俄羅斯駭客

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（中央社記者丘德真雪梨21日專電）俄羅斯、烏克蘭邊境情勢緊張，再加上烏克蘭持續受到俄羅斯駭客攻擊；澳洲政府承諾擴大向烏克蘭政府提供網路防衛訓練，以保障烏克蘭的必要公共服務、商業、社區及國家安全。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲政府將擴大提供烏克蘭政府網路防衛訓練；另外，隨著俄羅斯可能入侵烏克蘭，造成局勢緊張，澳洲政府考慮加入西方國家的行列，向受到圍困的東歐國家提供軍備或其他支援。

ABC提到，澳洲、英國和美國20日正式譴責俄羅斯，指俄羅斯情報機構向烏克蘭銀行發動網路攻擊；而俄羅斯駐澳洲大使館今天反駁，否認俄羅斯政府涉及有關攻擊事件。

據美國紐約時報（The New York Times）15日報導，烏克蘭國防部、軍隊，以及2家國營銀行─PrivatBank和Oschadbank，均於當天受到疑似俄羅斯駭客攻擊。對此，烏克蘭數位轉型部長（Minister of Digital Transformation）費多羅夫（Mykhailo Fedorov）指出，烏克蘭遭遇有史以來最大規模駭客攻擊。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）和國防部長杜登（Peter Dutton）20日發佈聯合聲明，指俄羅斯當局需要替「持續惡意網路活動」負責。

聲明強調，國際社會切勿容忍俄羅斯濫用網路空間，試圖擾亂烏克蘭的必要公共服務、商業和社區安全等手段，進而侵蝕烏克蘭的國家安全、主權和領土完整的行為。

聲明指出，澳洲將會透過新成立的澳、烏雙邊「網路政策對話」（Cyber Policy Dialogue）機制，以及進一步向烏克蘭政府官員提供訓練，持續向烏克蘭政府協助網路安全。

ABC提到，澳洲原本已經提供烏克蘭軍方網路防衛訓練；自從今年1月發生疑似俄羅斯駭客攻擊烏克蘭政府網站後，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）已向澳洲和其他國家提出請求，希望獲得額外技術協助。

ABC報導，潘恩20日於德國舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）與庫列巴會晤，討論澳洲可能對烏克蘭提供的支援。會後庫列巴在推特（Twitter）上發文，提到他和潘恩「討論到（澳洲）向烏克蘭提供軍事技術支援的時機」，並且表示「在俄羅斯造成當前安全危機的緊張時刻，感謝澳洲支持烏克蘭」。

ABC強調，一位代表潘恩的不具名發言人證實，庫列巴已經向潘恩簡報當前烏克蘭邊境的局勢，並且感謝澳洲的持續支援。

另外，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）19日表示，澳洲政府已準備提供烏克蘭「實際」（practical）支援；但他同時表示，澳洲將不會派軍前往烏克蘭。

莫里森亦拒絕透露向烏克蘭提供「實際」支援的詳情；他表示，如果公開向媒體透露澳洲的計畫，將是不負責任的行為。但他提到，澳洲可能會提供有關「網路空間」（cyberspace）等方面的支援。（編輯：韋樞）1110221