通膨居高不下 Fed理事稱3月升息幅度將取決數據

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事鮑曼今天表示，高通膨預料至少將持續至今年上半年，因此她支持3月升息，不過升息幅度將取決於經濟數據。

法新社報導，聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）說：「我支持我們在3月召開的會議，調升聯邦基金利率。」她還強調若是經濟狀況如她所預期，「未來數月再升息，將是恰如其分」。

不過她並未具體說明預期的升息幅度。

鮑曼在美國銀行家協會社區銀行業會議（American Bankers Association Community Banking Conference）發表演說時指出：「我將密切關注數據，以判定適當的升幅。」

鮑曼警告：「令人不安的高通膨最起碼將延續至今年上半年，我們可能會在下半年看到通膨緩和跡象，不過仍有通膨可能居高不下的重大風險。」

她還說，勞動市場情況「目前符合」聯準會的充分就業目標，元月失業率4%，雇主面臨嚴重的勞工短缺情況。

另一個有助於緩解通膨壓力的措施，將是縮減聯準會的資產負債表規模。聯準會自去年11月迄今縮減每月購買債券和證券的計畫。這項計畫是聯準會為了協助美國經濟挺過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的衝擊。

聯準會將在3月前縮減購買債券和證券的規模至零。

鮑曼表示，此舉「將移除另一個不再需要的刺激經濟來源，未來幾個月，我們必須採取下一步，也就是藉由停止再投資已持有的到期證券，來縮減聯準會的資產負債表」。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1110222