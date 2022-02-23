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拜登：俄開始入侵烏克蘭 宣布首波制裁

2022/2/23 05:22
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登今天在對全國發表的演說中表示，俄羅斯已開始入侵烏克蘭，並宣布對俄國的第一波制裁。他矢言，如果莫斯科繼續侵略行動，將會祭出更嚴厲的懲罰。

首波制裁鎖定的對象包括銀行和主權債務。

拜登表示，「我們正在對俄羅斯的主權債務實施制裁，這意味我們已切斷俄國政府從西方取得融資的管道」。

他指出，制裁措施也鎖定俄羅斯金融機構和「菁英」。

拜登說：「這是俄羅斯侵略烏克蘭的開始。」他指的是俄國打算派軍深入頓巴斯（Donbas）地區。

頓巴斯是烏克蘭東部的一個歷史，文化和經濟地區，在俄烏戰爭期間，頓巴斯的部分領土被兩個分裂團體佔領，自稱頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

拜登指出：「他（俄羅斯總統蒲亭）正在編造理由，以武力奪取更多領土。」

他表示：「我將開始實施制裁回應，制裁規模遠遠超過我們和我們的盟邦及夥伴在2014年所採取的行動。」拜登指的是俄羅斯2014年吞併烏克蘭領土克里米亞（Crimea）。

不過拜登表示，仍有時間透過外交防止俄羅斯全面入侵烏克蘭的「最壞情況」發生。

他也表示，美國將繼續提供烏克蘭「防衛性」武器，並調動更多駐歐美軍至東歐，強化北大西洋公約組織（NATO）的東歐盟國，包括波羅的海的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國。

蒲亭21日簽署政令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國是獨立國，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地。

僅具橡皮圖章形式的俄國上下議院，今天火速通過與烏東的友好條約，讓俄國和分離主義分子佔據地區展開軍事合作，包括可能建立俄軍基地。蒲亭隨即批准這項條約。

蒲亭今天稍後要求國會上議院聯邦院（Federation Council）批准對外用兵，以支持烏克蘭分離主義人士，上議院隨即表決一致通過，動議立即生效。（譯者：陳政一）1110223

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