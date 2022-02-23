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俄烏邊境緊張
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加拿大制裁俄國 杜魯道：侵烏主權令人無法接受

2022/2/23 08:40
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（中央社蒙特婁22日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天宣布對俄羅斯實施經濟制裁，說莫斯科對烏克蘭的行動是「對主權國家的進一步侵略，令人完全無法接受」。

杜魯道在宣布一連串制裁措施時表示：「我們將禁止加國公民購買俄羅斯主權債務，也將對俄羅斯國有銀行祭出額外制裁，避免與他們進行任何金融交易。」

他說：「別搞錯了，這是對主權國家的進一步侵略，令人完全無法接受。」他同時表示，俄羅斯要尋求外交解決方案，現在「還不算太晚」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天簽署命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）是獨立共和國，接著派遣俄軍以「維和」人員身分進入這兩區。

美國總統拜登稍早表示，這是俄羅斯入侵烏克蘭的「開端」，宣布制裁俄羅斯2大金融機構。

英國和歐洲聯盟（EU）也在一系列類似公告中宣布制裁措施。

西方官員數週來不斷警告說，蒲亭一直在為全面入侵烏克蘭做準備，此舉可能會在歐洲引發一場災難性戰爭。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110223

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