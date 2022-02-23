中國一度拘留日本外交官 日外相：絕對無法接受

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本駐北京大使館一名館員21日突遭中國當局拘留，後於當天獲釋。日本外務大臣林芳正表示，已透過外交管道對中國提出嚴正抗議，對此事「無論如何都不能忽視，絕對無法接受」。

日本共同社報導，林芳正昨天晚間受訪時做上述表示。

日本外務省事務次官森健良22日晚間在位於東京的外務省召見中國駐日臨時代理大使楊宇，森建良對此表達嚴正抗議，認為中國已明顯違反維也納公約，要求中國道歉並防止再度發生類似事件；楊宇回應將轉達給中國政府。

維也納公約規定外交特權與豁免權等事項，包括外交官不受駐在國拘捕。

朝日新聞報導，日本駐中國大使垂秀夫同樣在22日晚間前往中國外交部，向部長助理吳江浩表達嚴正抗議。

報導說，垂秀夫在館員被逮捕的21日即安排赴中國外交部抗議，因中國方面的因素，於22日晚間進行。

外務省相關人士說，這名館員是在從事一般外交活動時，遭中國當局以違反維也納公約的形式拘留，此事可能對今後的外交活動造成深刻影響；至於該館員進行的業務內容則不便透露。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110223