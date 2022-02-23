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烏克蘭危機 分析：中國表面中立但會有默契挺俄羅斯
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日本抗議駐北京外交官被拘留 遭中國反嗆

2022/2/23 21:16
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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本駐北京大使館一名外交人員日前一度遭中國當局拘留，引發日方嚴正抗議。但中國主張是日本外交人員在中國從事「與其身分不符的活動」，也對日本提出嚴正抗議。

日本產經新聞報導，一名日本駐北京大使館館員21日下午在北京市內突然遭中國當局拘留，幾個小時後獲釋。 對此，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會表示，日本外交人員在中國從事「與其身分不符的活動」，中國已對日本提出嚴正抗議。

華春瑩還說，日本應該尊重中國的法律，嚴格約束駐中國外交人員的言行，不得從事與其身分不相符的活動。

日本產經新聞、日本電視台新聞網（NNN）報導，日本反而遭到中國抗議。

日本外務省事務次官森健良22日晚間，在位於東京的外務省召見中國駐日臨時代理大使楊宇，並對此表達嚴正抗議，認為中國已明顯違反維也納公約，要求中國道歉並防止再度發生類似事件；楊宇回應將轉達給中國政府。

維也納公約規定外交特權與豁免權等事項，包括外交官不受駐在國拘捕。

日本駐中國大使垂秀夫同樣在22日晚間前往中國外交部，向部長助理吳江浩表達嚴正抗議，認為中國明顯違反維也納外交關係公約，強烈要求中國道歉並防止再度發生類似事件。（編輯：陳惠珍）1110223

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