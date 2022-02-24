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越南再添近7萬人確診 目標第一季打完加強針

2022/2/24 20:57
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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南衛生部今晚通報，新增近7萬人感染COVID-19，全國累計確診病例一舉跨過300萬人大關。另外，越南官方要求18歲以上人口在3月底之前打完加強針。

越南衛生部今晚通報，新增6萬9128人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中首都河內市又有8864人染疫，位居各省市之冠。越南自農曆年過後確診病例激增，包括今天在內，已連續3天創新高。

越南快訊（VnExpress）報導，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）指示全國加快對18歲以上人口施打加強針，要求所有成年人得在今年第一季結束以前注射完畢。

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越南單日新增確診數不斷激增，但仍持續朝著開放國境的目標前進，研擬將於3月15日完全開放國際旅遊；此外，去年因疫情而延宕的東南亞運動會（SEA Games）也將於今年5月12日至23日在越南舉行。

越南總人口數約9800萬，自2020年1月記錄到首宗COVID-19病例以來，迄今越南共有逾304萬人染疫、近4萬人死亡。目前越南全國有超過3700萬人已經施打了加強針。（編輯：林憬屏）1110224

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