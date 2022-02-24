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泰國預計年中宣布COVID-19為地方性流行病

2022/2/24 21:33
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（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國今天新增COVID-19確診數達到疫情爆發以來新高，但評估變種病毒傳播雖快，病患死亡比例卻下降許多，因此準備在今年年中宣布COVID-19從大流行病轉為地方性流行病。

泰國今天宣布新增2萬3557個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例以及38人死亡，單日新增確診數創下泰國2020年初爆發疫情以來的新高，不過死亡人數較去年下旬因為Delta變種病毒引起的第三波疫情下降許多。

民族報（The Nation）報導，泰國公共衛生部常務次長奇帝普（Kiatiphum Wongrajit）今天表示，泰國預計在4個月內宣布COVID-19從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic），公衛部近期內就會宣布相關執行計畫。

奇帝普表示，新的變種病毒Omicron傳播速度快，所以病例增加很快，但是和前幾波疫情相比，病患因此死亡或是肺炎的比例卻下降了。

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奇帝普指出，感染Omicron的病患中9成的人是無症狀患者，公衛部將提高居家隔離人數比例，從現行的6成提高到9成，當越多人可以居家隔離時，醫院資源就可以用在患有其他疾病的病人身上。

奇帝普指出，死亡患者多是有併發症的年長者或是孕婦，特別是沒有接種過疫苗或是沒有完整接種疫苗的人，因此公衛部和內政部將會合作協助長者接種第三劑加強針。（編輯：林憬屏）1110224

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