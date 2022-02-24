中國駐烏克蘭大使館：當地中國公民未發生恐慌潮

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（中央社台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭後，中國駐烏克蘭大使館發言人今天表示，當前烏克蘭安全形勢進入到「十分緊張」的階段，目前在烏克蘭的中國公民約6000人，情緒基本穩定，未發生恐慌潮。

中國迄今仍未宣布撤僑，俄羅斯今晨入侵烏克蘭後，多地砲聲大作，受困在烏克蘭的中國留學生陷入恐慌，紛紛表示害怕、不知所措，只能等候使館通知，引發國內民眾關切。

據央視新聞今晚報導，中國駐烏克蘭使館新聞發言人今天稱，當前烏克蘭緊張局勢正在急劇升級，一些地區已經出現爆炸和槍擊，情況還在迅速變化之中，還存在著許多的不確定性因素，安全風險驟然上升，中國在烏公民面臨的安全挑戰增多。目前，烏克蘭已經宣佈全國進入戰爭狀態。

發言人表示，使館密切關注形勢，並第一時間發佈安全提醒，表示當前烏安全形勢進入到「十分緊張」的階段，要求當地中國公民密切關注形勢發展，並採取相應的應對防範措施，保護好自身安全。使館提出了一些當前情況下如何正確應對的建議。

使館發言人並稱，已指導中國商會、中國留學生會和華僑協會積極發揮作用，希望他們能夠有效團結和引導中國公民，尤其是要給那些需要幫助的人多提供協助。使館將全力以赴地解決大家遇到的各種困難。

發言人還稱，接下來的一個時期，將是烏克蘭近幾年局勢變化最為緊張的一個時期。中國使館將繼續做好上述各項工作，特別是保護好廣大在烏中國同胞。

報導稱，據統計，在烏克蘭的中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等。

報導並稱，目前，中國公民情緒基本穩定，生活學習和工作雖受影響，不安情緒有所增加，但未發生恐慌潮。（編輯：楊昇儒）1110224