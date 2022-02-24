更多編輯台推薦新聞：
臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機3/300

遭俄軍入侵 法新：烏克蘭至少68軍民喪生

2022/2/24 23:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動陸海空全面入侵行動，據法新社統計，目前已有至少68名烏克蘭平民與軍人喪生；此外，烏克蘭邊防當局表示，俄軍已到達首都基輔周遭區域。

俄羅斯空襲烏克蘭全國各地的軍事設施，地面部隊從北部、南部和東部進犯，招致西方國家領導人譴責和大規模制裁的警告。

法新社根據多名烏克蘭官方消息人士說法統計，至少有68人喪生，包括軍人和平民。黑海港市敖德薩（Odessa）附近一個軍事基地遭空襲，造成18人死亡，是目前死者數最高的單一攻擊事件。

烏克蘭邊境防衛當局表示，俄軍已到達首都基輔周遭地區，並以格勒式（Grad）火箭砲攻擊政府機關。

路透社報導，烏克蘭警方和國家緊急服務機構表示，烏克蘭空軍抵禦俄國入侵之際，一架軍機被擊落，造成5人死亡。

烏克蘭官員並說，俄羅斯直升機攻擊了基輔附近的賀斯托梅（Gostomel）軍用機場，烏軍並將其中3架擊落。

另外，據路透社一名特派記者，位在基輔市中心的烏克蘭國防部情報總部附近上空冒出黑煙，不過總部建築似乎未遭破壞。

烏克蘭當局並指，在基輔外的布洛瓦利鎮（Brovary）遭遇一連串飛彈攻擊，至少6人身亡。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110224

延伸閱讀
烏克蘭俄羅斯開戰台股爆量重跌461點 守住半年線收17594點烏克蘭稱首都遭飛彈攻擊 基輔傳連續爆炸聲美媒：華府警告烏克蘭 俄羅斯擬48小時內全面入侵
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀