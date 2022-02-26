澳洲昆士蘭州暴雨洪災 累計4死2人失蹤

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲東部今天降下暴雨，流瀉洪水達數十年來最高水位，淹沒房屋和沖走車輛，包括救難人員車輛。昆士蘭州當局說有2人罹難，使得本週以來洪災累計死亡達到4人，另有2人仍失蹤。

法新社報導，根據澳洲媒體播出的畫面，房屋和道路被淹沒，一片片土地變成湖泊，一大塊水泥橋墩隨著湍急河水流去。

昆士蘭州（Queensland）警方災難協調員高休斯基（Steve Gollschewski）在記者會上表示，一台載著4名救難人員的車輛從路上被沖到洪水中，他們原本是要去解救房屋被洪水灌入的一家人。其中3名成員獲救，1人死亡。

昨夜在其他地點，還找到另一名男性遺體。

昆士蘭州警務與緊急服務部長萊恩（Mark Ryan）指出，在昆州東南部一些地方，居民經歷數十年來最大洪災，「且降雨還沒停，事實上部分地區雨勢正在增強」。

官員透露，昆士蘭州東南部救難單位在24小時內接到1800多通求救電話。截至今天上午，已有250多人疏散到避難所。

昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane）也遭到豪雨侵襲。昆州高級氣象官員葛蘭特（David Grant）指出，單單在布里斯本，一天就降下相當一個月的雨量。

葛蘭特預警，由於天氣系統移動速度比預期慢，明天還會繼續降雨。他在記者會上說：「發生危險且危及生命的暴洪機率如今升高，甚至可能發生局部土石流」。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110226