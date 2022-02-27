澤倫斯基拒赴白俄羅斯談判：俄國代表團只是敵軍宣傳[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭總統澤倫斯基27日批評白俄羅斯是莫斯科入侵的「共犯」，他只願在其他地點進行談判。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔27日綜合外電報導）據媒體報導，俄羅斯代表團已抵達白俄羅斯，準備與烏克蘭進行24日開戰以來的首輪談判；但烏克蘭總統澤倫斯基今天批評白俄是莫斯科入侵的「共犯」，他只願在其他地點進行談判。

國際傳真社（Ifax）引述俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法報導，俄國代表團正在白俄東南部城市戈麥市（Gomel）等待烏方代表前往談判；俄方代表團成員包括外交部、國防部及蒲亭總統辦公室官員等。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨後透過網路公開回應說：「我們提議在華沙（Warsaw）、布拉第斯拉瓦（Bratislava，斯洛伐克首都）、布達佩斯（Budapest）、伊斯坦堡（Istanbul）、巴庫（Baku，亞塞拜然首都）等地點（進行談判）。」

澤倫斯基的一名顧問告訴路透社，烏國只想與俄方就其軍事攻勢進行「真正」的談判，而非接受俄方的最後通牒。他還稱俄國派代表團至白俄之舉只是敵人的「宣傳」手段。

澤倫斯基還透過聲明宣布，政府正打造一支由外籍志願者組成的「國際軍團」，「這將是國際社會支持我國的關鍵證據」。

另據路透社報導，烏克蘭首都基輔（Kyiv）今天早晨空襲警報大作，市中心西側隨即傳出爆炸聲，約20分鐘後又兩度傳出巨大爆炸聲。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）指出，已擊落俄羅斯圖波列夫22型（Tu-22）戰略轟炸機自白俄境內發射的一枚巡弋飛彈。

烏克蘭天然氣管道營運商今天說，俄羅斯經由烏國轉送歐洲的天然氣目前仍正常輸送，相關管線未遭戰火破壞。

先前烏克蘭官員曾稱俄軍炸毀了東北部哈爾科夫市（Kharkiv）的一條天然氣管道，唯目前尚不清楚受影響的部分是屬於上述主要運輸管線或僅是區域管線。

同日法新社引述芬蘭當局說法報導，繼捷克、波蘭、保加利亞等歐洲國家後，芬蘭也將針對俄羅斯飛機關閉領空。（譯者：施施/核稿：林治平）1110227