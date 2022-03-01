「千年一遇」雨彈南移 澳洲雪梨恐降豪雨引發暴洪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨1日綜合外電報導）澳洲當局今天表示，襲擊東岸的強烈天氣系統正緩慢向南移至人口第一大州新南威爾斯州，雪梨居民未來兩天必須為大雨可能引發暴洪做好準備。

法新社和路透社報導，澳洲氣象局表示，擁有超過500萬人口的雪梨和幾個鄰近地區今天下午可能在6小時內降下多達150毫米雨量。官方統計顯示，雪梨3月平均降雨量為138毫米。

澳洲東部上週降下暴雨引發洪患，淹沒昆士蘭州和新南威爾斯州的城鎮、道路和橋梁，迄今已奪走9條人命。

新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）將此惡劣天候形容為「千年一遇的事件」，並提醒新州南部居民做好準備，若接獲撤離命令，必須立即離開家園。

佩羅特今天在媒體簡報會中表示：「（天氣系統）目前集中在北部地區，但很快就會向南移動，如同我們目前在雪梨大都會區所見一般。」

澳洲東部正面臨有記錄以來最嚴重洪患，如今仍有數以百計災民受困在新州北部城市利斯摩（Lismore）的住家中，有些民眾據報在屋頂過夜。市長克瑞格（Steve Krieg）告訴「第7頻道新聞網」（Channel Seven），目前仍有9人下落不明，還有400次救援任務待執行。

澳洲東岸夏季連續第2年以反聖嬰現象（La Nina）氣候模式為主，這種模式通常與降雨量增加有關。昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）今天表示，澳洲第3大城布里斯本過去3天降雨量，相當於一年降雨量80%。

澳洲廣播公司（ABC）播出的現場畫面顯示，一名救難人員與兩名災民坐在屋頂上，準備將災民送上救援直升機。

利斯摩市居民哈迪曼（Danika Hardiman）說，昨天一覺醒來，就發現洪水已經淹到公寓2樓的陽台。

她和伴侶爬上屋頂，最終順利獲救。她告訴法新社，利斯摩市淹水景象十分「駭人」。

她說：「就像是你划船經過別人家的屋頂。」

根據法新社統計，共有超過15萬人接獲撤離命令。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110301