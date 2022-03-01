原爆地廣島出身 日相岸田文雄堅拒核武

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本首相岸田文雄出身曾遭原子彈轟炸的廣島，他今天表示，核子武器不論是用於威嚇或實際使用都不能被允許；他昨天也曾表態，在非核三原則下，日本無法同意「共有核武器」。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在發動烏克蘭戰事4天後的2月27日宣布，他已下令核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，因應俄羅斯入侵烏克蘭，美國總統拜登在日本時間今天凌晨1時30分召集7大工業國集團（G7）等主要國家領導人進行電話會談，為時約80分鐘，烏克蘭鄰國波蘭與羅馬尼亞也參加。

岸田今天上午受訪時表示，他在會中表達，俄羅斯的侵略行徑動搖國際秩序的根本，日本與國際社會團結一致，採取堅毅的行動非常重要。

此外，岸田說，日本身為唯一曾遭原子彈轟炸的國家，他身為原爆地廣島出身的首相，也在會中強調，核武不能被允許用於威嚇或實際使用。

此外，對於日本前首相安倍晉三2月27日指讓美軍在日本部署核武的「共有核武器」概念，不該視為禁忌，應加以討論一事，岸田昨天回應，從堅持「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器）的日本立場來考量，「無法同意」。

安倍胞弟、現任防衛大臣岸信夫今天受訪時也重申，堅持「非核三原則」是日本政府的方針，不能允許美軍在日本領土部署核武。

非核三原則，即「不擁有、不生產、不引進」核武器。 為日本政府於1967年所宣布之防衛政策。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110301