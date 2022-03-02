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岸田文雄與馬克宏通電話 有共識強力制裁俄羅斯

2022/3/2 11:01
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（中央社東京2日綜合外電報導）因應俄羅斯入侵烏克蘭，日本首相岸田文雄與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在日本時間1日晚間通電話，雙方均有共識，認為有必要對俄羅斯採取強力制裁措施。

日本放送協會（NHK）報導，因應烏克蘭情勢，岸田在日本時間1日晚間7時許在首相官邸（行政中心）與馬克宏進行電話會談，為時約20分鐘。法國現為歐盟輪值主席國。

雙方有共識，認為俄國的軍事入侵是憑藉武力單方面改變現狀，不僅影響歐洲，也動搖包含東亞在內的全體國際秩序。

因此雙方都同意，有必要嚴加譴責俄羅斯、採取強力制裁措施，並確認兩國將持續緊密合作因應烏克蘭情勢。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）於2月24日發動烏克蘭戰事，繼而於27日宣布，已下令核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態。對此，岸田重申，日本是唯一曾遭原子彈轟炸的國家，而他身為原爆地廣島出身的首相，不能允許核武用於威嚇或實際使用；馬克宏也表達同意。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110302

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