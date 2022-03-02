烹煮家鄉美食獻心力 烏克蘭廚師舊金山募款捐祖國

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（中央社記者周世惠舊金山1日專電）煮一道烏克蘭美食也能愛國，現居舊金山的烏克蘭美食網紅沃洛辛娜（Anna Voloshyna）免費線上教學最愛的烏克蘭「櫻桃餃子」，並透過跨界合作把募款所得捐給祖國。

金髮大眼睛的沃洛辛娜在IG分享一張「櫻桃餃子」（Cherry varenyky）繪圖。那是美國緬因州的藝術家史蒂文斯（Evan Stevens）以沃洛辛娜烹調的櫻桃餃子為題材，轉為藝術版畫和食譜卡片，經由網路平台販售，50%的利潤將捐給「為烏克蘭而煮」（#CookForUkraine，暫譯）慈善機構。

俄烏開戰近一週以來，沃洛辛娜獲得舊金山及各地美食圈等專業人士的支持，她手邊有多個募款活動正在進行。主要款項將透過聯合國兒童基金會捐給「為烏克蘭而煮」；部分款項則捐給西班牙裔、美國籍的米其林名廚安德瑞斯（José Andrés）所主持的非營利機構「世界中央廚房」（World Central Kitchen），協助受難的烏克蘭人。

這波挺烏的募款展現網路時代跨界結合的力量。沃洛辛娜也和舊金山一家烹飪班合作，提供免費的線上烹飪課，傳授她最喜歡、帶著酸甜味的烏克蘭食物「櫻桃餃子」，所得同樣捐給「為烏克蘭而煮」進行公益援助。

沃洛辛娜於2011年和從事科技工作的丈夫自烏克蘭遷居舊金山。她從美食攝影師和美食評論員起家，2017年投入中東美食的教學，並經營社群媒體，她的IG目前有4萬多人追蹤。

2011年自大學畢業、30多歲的沃洛辛娜把推廣烏克蘭料理視為己任，近來經常在社群平台發布俄烏戰爭的動態，並鼓勵人們在家裡做烏克蘭菜，藉此喚起國際支持與重視。

她說，如果能夠傳播真相，即使是靠著一份食譜，也可能激發人們的興趣，從而吸引他們閱讀更多的內容。

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「舊金山紀事報」今天報導，沃洛辛娜出生在烏克蘭南部一個小村莊，她的家人和朋友仍住在當地。俄羅斯攻打烏克蘭的此時，沃洛辛娜的親友躲在家裡的地窖避難，她記得地窖是祖母保存蜜餞和醃漬物的地方。雖然親戚躲在地窖中，因有足夠的網路訊號，每天仍可以和她交談3次。

她經常鼓勵遠方的親友會有光明的未來，「現在大家需要站穩腳步，未來重建烏克蘭的一切」。（編輯：陳惠珍）1110302