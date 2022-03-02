國際處境日益孤立 俄國經濟遭受嚴重打擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯面臨日益孤立的處境，使得搖搖欲墜的金融體系壓力進一步加劇之際，克里姆林宮（Kremlin）今天承認，俄國經濟正遭受「嚴重打擊」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，為了回應俄國入侵烏克蘭的行動，蘋果公司（Apple）、埃克森美孚公司（ExxonMobil）、福特汽車（Ford）、波音公司（Boeing）和空中巴士公司（Airbus）都加入制裁俄國的行列，關閉當地的公司或暫停營運。

美國總統拜登國情咨文演說時提到，俄國經濟受到西方國家制裁衝擊，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時對此做出回應。

培斯科夫與外國記者通話時說：「俄國經濟正經歷嚴重打擊。但有一定程度的安全，正在擬定一些計畫。」

奧地利金融監管機構強迫俄國最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）位於維也納的子公司關閉後，俄羅斯聯邦儲蓄銀行今天表示，將退出歐洲市場，但瑞士除外。

歐洲央行本週稍早曾警告，西方對俄羅斯聯邦儲蓄銀行和俄國大部分金融體系實施制裁後，各銀行出現提領現金或兌換外幣的人潮，俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲子公司可能會倒閉。

西方採取的制裁措施範圍廣泛，打擊俄國經濟的規模前所未見，金融制裁便是其中一環，目標是切斷俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）籌措軍費的金流。法國估計遭制裁凍結的俄羅斯資產價值1兆美元，其中涵蓋俄國政府軍費儲備的大約半數。

為了避免發生金融危機、阻止現金流出國外和保有外匯存底，莫斯科祭出一系列緊急措施回應。俄國央行將基準利率上調逾一倍到20%，並禁止俄國券商出售外資持有的證券。

俄國當局推出更多措施減緩西方制裁造成的經濟衝擊之際，莫斯科證券交易所今天已連續第3天暫停交易。

克里姆林宮昨天表示，蒲亭發布一項法令，3月2日開始，禁止民眾攜帶價值逾1萬美元（約新台幣28萬元）以上的外幣現金離境。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110302