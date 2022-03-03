挺烏克蘭 美國務卿將訪比利時、波蘭和摩爾多瓦

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國務院今天宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在未來幾天前往比利時、波蘭、波羅的海國家和摩爾多瓦，重申華府對烏克蘭的支持。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說，布林肯將於本月3日至8日造訪上述國家，「與我們的北大西洋公約組織（NATO）盟邦和歐洲夥伴就俄羅斯持續對烏克蘭發動預謀、無端和不正當的戰爭，繼續進行廣泛磋商和協調」。

布林肯將先前往布魯塞爾，與歐洲聯盟（EU）和北約官員會談，稍後將造訪摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）。

西方領導人擔心，俄羅斯入侵烏克蘭的戰火可能延燒到摩爾多瓦。摩爾多瓦是位於羅馬尼亞和烏克蘭之間的另一個前蘇聯加盟國，俄羅斯全面入侵後，烏克蘭難民大舉湧入這個東歐內陸國家。

親俄分離主義地區外聶斯特（Transdniestr）就位於摩爾多瓦。親西方國家的桑杜（Maia Sandu）2020年當選摩爾多瓦總統。

自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來，大量烏克蘭難民湧入鄰國波蘭。

根據聯合國今天公布的最新評估報告，波蘭迄今已收容超過45萬名烏克蘭人，占俄羅斯侵烏以來烏克蘭難民總數的51.9%。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）最近表示，他擔心俄羅斯會對波蘭、芬蘭或波羅的海國家發動攻擊。

北約已承諾會強化其在東歐的軍事資源，特別是在波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，以及波蘭和羅馬尼亞。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110303