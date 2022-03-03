中國要俄方冬奧會別打烏克蘭？ 北京：假消息

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（中央社記者張淑伶上海3日電）紐約時報報導，中方曾告誡俄方不要在北京冬奧期間入侵烏克蘭，中國對俄國軍事行動計畫有一定了解。中國外交部今天回應，此報導「純屬虛假信息」。

紐約時報2日報導，西方情治報告顯示，中國高階官員2月初曾告訴俄羅斯高階官員，不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。報告指出，在俄羅斯上週對烏克蘭展開侵略前，中國高階官員對俄國戰爭計畫或意圖已有一定程度的了解。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上回覆上述相關問題時說，紐約時報的報導「純屬虛假信息」，並稱「這種轉移視線、甩鍋推責的言論十分卑劣」。

汪文斌接著表示，烏克蘭問題演變到今天的這種局面，「來龍去脈是很清楚的」。他引述前美國國會眾議員的言論，指美國總統拜登「只要保證不接納烏克蘭加入北約，就可以結束這次危機，阻止爆發戰爭」。

汪文斌說，希望「危機的始作俑者」好好反思一下他們在烏克蘭危機當中所扮演的角色，切實承擔起應盡責任，為緩和局勢解決問題拿出實際行動，而不是「嫁禍於人」。

俄羅斯在2月24日開始入侵烏克蘭，中國在此之前被問及俄烏情勢時，屢次強調「渲染炒作戰爭是不負責任行為」，也沒有撤僑的安排。外界質疑中國的情報收集是否準確，又或者掌握相關情資後卻沒有相應的正確行動。（編輯：李雅雯）1110303