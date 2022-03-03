APEC經濟領袖會議11月曼谷登場 泰國盼實體舉行

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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）泰國擔任今年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，APEC秘書處今天表示，經濟領袖會議訂於11月18日至19日在曼谷舉行，泰國期盼以實體方式舉行。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，APEC經濟領袖會議及其他相關會議已連續2年以視訊方式召開。

位於新加坡的APEC秘書處今天發布新聞稿表示，今年APEC經濟領袖會議訂於11月18日至19日在泰國曼谷召開。同時，泰國計劃恢復以實體方式舉行APEC相關會議，並期盼今年以實體方式召開部長及領袖會議。

據規劃，經濟領袖會議登場前，11月14日起將舉行一系列會議，包括總結資深官員會議、APEC雙部長會議等。另外，同一週也將舉行年度APEC企業領袖高峰會。

今年APEC首場資深官員會議以視訊方式舉行，並於上週落幕，秘書處指出，各會員經濟體在會中重申重振區域經濟整合、重新與區域連結、確保永續成長等承諾。

秘書處表示，泰國目前也正準備5月以實體方式在曼谷召開今年第2次APEC資深官員會議及貿易部長會議。

APEC共有21個會員經濟體，包括台灣。（編輯：高照芬）1110303