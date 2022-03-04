新加坡擴大實施免隔離旅遊通道 新增希臘越南

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）新加坡持續擴大實施「疫苗接種者旅遊通道」，適用國家新增希臘、越南，同時也將開放馬來西亞、印尼及印度更多航點適用此旅遊通道；完整接種旅客入境新加坡後不需隔離，只需檢測。

新加坡民航局今天發布新聞稿表示，將與希臘、越南建立「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），實施雙向免隔離措施。來自希臘及越南、符合適用資格的旅客自16日起，可透過此旅遊通道入境新加坡。

另外，新加坡目前已與馬來西亞、印尼及印度建立VTL，民航局指出，將擴大這3國適用VTL的航點。馬來西亞除了吉隆坡之外，將新增檳城；印尼部分，除了雅加達，也將新增峇里島登巴薩（Denpasar）；與印度的VTL將擴及所有印度城市。

新加坡逐步擴大開放邊境，去年9月率先與汶萊、德國實施「疫苗接種者旅遊通道」以來，目前已與30個國家及地區建立此旅遊通道。據民航局統計，目前已有45萬6215名旅客使用VTL入境，包括短期旅客、長期准證持有者及新加坡公民、永久居民等。

據星國規定，VTL旅客需搭乘指定航班入境、已完整接種世界衛生組織緊急使用清單上的COVID-19疫苗、持有搭機前2天內PCR核酸檢測或抗原快速檢測（ART）陰性證明，抵境24小時內需到快速檢測中心或綜合檢測中心，在專人監督下，自行進行ART檢測，取得陰性結果後，才能自由行動。

目前適用「疫苗接種者旅遊通道」入境新加坡的國家及地區包括澳洲、汶萊、加拿大、法國、德國、印度、印尼、義大利、馬來西亞、荷蘭、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國、美國、香港、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、以色列及菲律賓等。

此外，新加坡將台灣、中國、澳門列為「低感染風險」類別，旅客抵境後不需接受PCR採檢，只需在入境24小時內到檢測中心進行抗原快速檢測。

新加坡衛生部通報，昨天新增1萬8162人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），新增9起死亡病例。目前累計78萬5825起確診病例，其中1049人病故。（編輯：高照芬）1110304