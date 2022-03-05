俄烏戰事 分析：北京避免與俄羅斯捆綁

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（中央社台北5日電）俄烏戰事正熾，在全球對俄羅斯的譴責、抵制此起彼落之際，學者鄧聿文分析，北京試圖透過保持中間立場避免與俄羅斯捆綁而受制裁，同時平息中國國內的反戰聲浪。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動戰爭後，中國外交部發言人汪文斌隨後於28日例行記者會表示，一國安全「不能出於尋求自身絕對軍事優勢和絕對安全而肆意損害別國主權和安全」。

中國官方的說法引起關注。有分析說，俄烏戰事以來的連串發展讓北京理解自己陷入進退兩難的局面，並認識到在烏克蘭局勢上若過度傾向俄方，將不利於中國國家利益，所以應該保持距離；但在國際戰略上，北京需要莫斯科共同抵抗美國，這方面兩國站在同一陣線，因此中國試圖在兩邊找到一個平衡點，但尚未找到。

據美國之音（VOA）中文網，對此，旅美中國學者、中國戰略分析智庫研究員鄧聿文近日分析，北京已經找到這個平衡點，就是往中間立場靠近。

鄧聿文說，「從一些學者的話，從（中國外長）王毅發出的一些信息，甚至說從（中國國家主席）習近平那發出的信息，都已經算是往中間靠。表面上就是說我兩邊哪邊都不站隊」。

他表示，中方嘗試打出的旗號就是不干涉別國內政，特別是用武力和武力威懾以干涉別國政權，但俄羅斯的行為顯而易見是用武力、武力侵略的行為，這違背了中方長期堅守的原則，讓中國非常尷尬。

鄧聿文進一步指出，汪文斌上述說法可能並非特意針對誰，而是強調中方一貫堅持這一原則和立場。

對於北京陷入尷尬的境地，鄧聿文指除了因為國際一致的譴責俄羅斯，還有兩個因素。一是中國若與俄羅斯站在一起，就是將自己直接置於與西方對立的地步。西方國家要製裁俄羅斯，一些美國的觀察家或政客已經表示要連同中國一併制裁。

此外就是「中國國內的反戰的心也是挺大的」。他說，中國國內、特別是自由派的反戰聲浪非常大，「這個反戰的聲浪，其實官方也不好阻擋。因此來說，基於這種種因素，它（北京）現在要轉向」。

聯合國安理會上週討論譴責俄軍入侵烏克蘭提案時，中國投了棄權票。

鄧聿文說，「中國在烏克蘭危機中不想跟俄羅斯綁得太緊，但從美中競爭來看習近平仍需要（俄羅斯總統）普京（蒲亭）這個朋友」。中國不會因為俄羅斯發動了侵略戰爭「就跟美國搞好關係，因為中國確實本也想跟美國搞好關係」。

另一方面，他分析，對北京來說，美國等西方國家要求中國必須譴責俄羅斯、必須與俄羅斯拉開距離，「誰都看得出是離間中俄關係的一種手段」，這種情況下，中國會適當地與俄羅斯保持一個距離，「因為基於國家利益的考量，僅僅在這件事情上緊緊地跟俄羅斯捆綁在一起，中國要付出的代價太大」。

但若不論俄烏戰爭，而從地緣政治、中美競爭為出發點，鄧聿文表示，「中國、習近平需要普京這樣一個朋友」，因為蒲亭（Vladimir Putin）能夠抵抗、幫習近平分擔所謂西方的壓力。否則蒲亭若是倒下、或是俄羅斯倒下，所有西方的壓力都會全部針對中國。

這位學者分析，因此，北京會想方設法用其他方式來規避西方選邊站的要求。未來戰線若是拉長，即使戰事結束，中國還是會想方設法從經濟方面來扶持俄羅斯。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110305